Общество 18 марта 2026 16:35

Минниханов в Ухане встретился с руководством компаний CNCEC и Wuhuan Engineering

Минниханов в Ухане встретился с руководством компаний CNCEC и Wuhuan Engineering
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов в рамках рабочей поездки в Китай посетил город Ухань, где провел переговоры с руководством компаний CNCEC и Wuhuan Engineering. Об этом сообщает руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

CNCEC, китайская национальная химико-инжиниринговая группа, занимается инженерными контрактами, исследованием технологических процессов, геолого-разведочными работами и оказывает сопутствующие услуги в химической, нефтехимической, фармацевтической промышленности, энергетике, угольной отрасли, строительстве и инфраструктуре. Компания участвовала в реализации 90% химических и 70% нефтехимических проектов на территории Китая.

Сотрудничество Татарстана с CNCEC началось в 2010 году. Благодаря опыту компании был реализован проект «Амонний», значимый не только для республики, но и для всей страны.

