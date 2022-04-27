Рифкат Минниханов: В условиях киберугроз уделяется внимание безопасности данных

В Татарстане особое внимание уделяется безопасности информационных данных в условиях проводимой спецоперации на Украине. Об этом на вебинаре по цифровым технологиям сообщил председатель совета Ассоциации содействия цифровому развитию, директор ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов.

«В рамках последних событий и проводимой спецоперации, а также различных киберугроз, которые производятся со стороны различных внешних агрессоров, особое внимание уделяется безопасности, хранению и передаче информационных данных, устойчивости информационных систем, входящих в наш распределенный ситуационный центр», — отметил спикер.

Также в Татарстане подготовлена к выпуску первая часть методического пособия «Система ситуационных центров Республики Татарстан» в целях формирования цифровых компетенций служащих. В книге описаны организационные, правовые и нормативные основы. Рекомендация адресована руководителям, специалистам муниципалитетов.

В середине года готовится выпуск второй части справочника, в которой будет рассмотрена структура и функционал распределительных ситуационных центров РТ.

По словам Рифката Минниханова, ситуационный центр представляет собой технологический комплекс информационных ресурсов и систем, информационно-аналитических моделей и программно-технических средств обработки и отображения информации, предназначенный для обеспечения подготовки проектов управленческих решений и информационно-аналитических материалов для руководителей муниципалитетов.

Задачами ситуационного центра являются сбор, обработка и анализ информации для информационно-аналитических моделей, которые используются для подготовки проектов управленческих решений и информационно-аналитических материалов; осуществление ситуационного или имитационного моделирования развития ситуаций в тех или иных сферах жизнедеятельности республики; обеспечение необходимого уровня защиты информации.