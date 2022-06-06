Минниханов: В творчестве Пушкина ярко прослеживается красота и величие русского народа

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил праздничный концерт, посвященный дню рождения великого русского поэта Александра Пушкина, в казанском Театре оперы и балета. Он поздравил зрителей и гостей мероприятия с Днем русского языка и наградил тех, кто вносит вклад в развитие русской культуры в Татарстане.

«Сложно переоценить влияние гения русской литературы на развитие художественного слова, творчества, а главное, на духовное становление новых поколений людей разных национальностей и вероисповеданий. В произведениях Пушкина ярко прослеживается красота и величие, душевная простота и мудрость, сострадание и искренность русского народа. Все эти черты мы стараемся сохранить и сегодня», — заявил Рустам Минниханов.

Он добавил, что в Татарстане традиционно проводятся праздники «Каравон», «Спасская ярмарка», «Алексеевские перезвоны», «Кузьминки», научные и образовательные мероприятия, в том числе для детей — Кирилло-Мефодиевские, Онегинские и Аксаковские чтения, а также современные молодежные фестивали русской культуры, такие как «Пушкин-фест».

«Необходимые шаги по сохранению и приумножению достояния русской культуры отражены в государственных программах. Уже 16 лет действует программа „Русский язык в Татарстане“. Кроме того, ежегодно реализуются десятки русских этнокультурных проектов», — подчеркнул Президент РТ.

По его словам, тема популяризации русского языка и культуры в этом году приобрела особенное значение, поскольку 2022-й объявлен Президентом РФ Владимиром Путиным Годом культурного наследия народов России.

«Многообразие языков, традиций и культуры — наше достояние. В наших силах сохранить духовные ценности предков и самобытность всех народов, составляющих основу нашего многонационального общества», — заключил Минниханов.

Перед началом праздничного концерта Президент Татарстана вместе с другими представителями руководства республики возложил цветы к памятнику Александра Пушкина рядом с Театром оперы и балета.

На самом концерте Президент Татарстана наградил представителей школ и вузов, которые вносят большой вклад в развитие русской культуры в Татарстане: руководителей учебных заведений и учителей русского языка и литературы.

Во время мероприятия были исполнены романсы о России и русской культуре, значительная часть которых написана на стихи Александра Сергеевича Пушкина.