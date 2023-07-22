Минниханов в турецкой Конье, биткоин a la russe и исламский банкинг: обзор событий недели

Визит Рустама Минниханова в провинцию Конья являет собой яркий образец международной региональной дипломатии

Фото: rais.tatarstan.ru

Руми и машиностроение: визит Раиса Татарстана в провинцию Конья

Визит состоялся на фоне некоторой неопределенности в российско-турецких отношениях из-за выхода нашей страны из так называемой зерновой сделки. Давние партнерские связи Татарстана и Турции являются в какой-то мере амортизатором, стабилизирующим элементом этих отношений. Сам по себе визит Рустама Минниханова в провинцию Конья являет собой яркий образец международной региональной дипломатии, когда территории разных стран напрямую взаимодействуют друг с другом, используя личностный фактор.

Визит Раиса Татарстана носил именно дипломатический характер, потому что помимо проведения чисто деловых переговоров и поездок на промышленные предприятия, Рустам Минниханов воздал дань уважения принимающей стороне посещением турецкой святыни. Речь идет о музее, посвященном жизни и творчеству философа Мевляны Джалал ад-Дина Руми. Среди экспонатов музея особое место занимает шкатулка, в которой хранится фрагмент бороды пророка Мухаммеда. Это одно из самых посещаемых мест в Турции, ежегодно сюда приходят 2 млн человек. Музей был открыт в 1927 году на основании комплекса сооружений гробницы персидского поэта и мистика Джалал ад-Дина Руми, основателя суфийского тариката (ордена) мевлеви, известного также как «братство вращающихся дервишей». Таким образом, Раис Татарстана продолжает линию выстраивания и укрепления дипломатических отношений с исламским миром.

Провинция Конья – один из регионов-лидеров в промышленности и сельском хозяйстве Турции Фото: rais.tatarstan.ru

Деловая программа визита была также очень насыщенной. Примечательно, что объект визита – провинция Конья, представляет собой один из регионов-лидеров в промышленности и сельском хозяйстве Турции. На территории провинции расположены 13 крупных организованных промышленных зон (ОПЗ), 95 промышленных парков, в которых работают 8,6 тыс. компаний. И здесь для Татарстана, схожего по значению региона в России, немало интересного для развития сотрудничества. Например, в ходе посещения машиностроительного завода «Имаш», выпускающего сельскохозяйственное оборудование, Рустам Минниханов предложил компании локализовать производство в Татарстане. Обсуждались варианты сотрудничества и с руководством тракторного завода «Тюмосан».

Развитие международных отношений регионами представляет собой сравнительно новый феномен. Для политологов, специализирующихся на международной тематике, ярким успешным кейсом для изучения будет история сложившихся отношений Татарстана как с турецкими регионами, так и с официальной Анкарой.

Главный смысл закона об исламском финансировании в том, чтобы адаптировать банковскую систему РФ к требованиям шариата Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Когда ссуды не харам: Госдумой принят закон об исламском банкинге

В экспериментальном режиме закон будет работать в Татарстане, Дагестане, Чечне и Башкирии уже с 1 сентября 2023 года. Главный смысл его в том, чтобы адаптировать банковскую систему РФ к требованиям шариата. Банки смогут привлекать деньги населения и юрлиц по договорам партнерского инвестирования или в виде вклада в капитал и предоставлять беспроцентные займы населению и компаниям.

Мусульманам пришлось ждать этот закон долгие 16 лет из-за настороженной позиции Банка России. В Центробанке считали, что движение в сторону мусульманских финансов должно быть крайне неспешным, дабы не наделать ошибок в довольно деликатном процессе совмещения религиозных норм с современными финансовыми услугами.

События последнего времени резко ускорили подготовку этого закона. В условиях санкционного давления западные инвестиции стали практически полностью недоступными для нашей страны и начался «поворот на Восток», поиск новых деловых партнеров. Так что закон об исламском банкинге – это не только удовлетворение спроса со стороны 20-миллионной российской уммы, но и инструмент для привлечения зарубежных инвестиций из стран – членов Организации исламского сотрудничества.

К слову, у Татарстана отличные стартовые позиции для успешного внедрения исламского банкинга на своей территории. Есть несколько факторов: ислам является одной из двух основных конфессий в регионе, а сам регион обладает мощной и растущей экономикой. Кроме того, республика самым активным образом взаимодействует с исламским миром, а Раис Татарстана уже много лет является председателем Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир». Именно в этом году прежде республиканский форум «Россия – Исламский мир: KazanForum» стал федеральным. В Татарстане имеются уже работающие на принципах исламского финансирования организации, например финансовый дом «Амаль», который привлек и инвестировал в реальные активы средства тысячи инвесторов, причем не только в РТ. Нет никаких сомнений – в Татарстане у исламского банкинга все должно получиться.

В этом году Казань получила почетное право провести федеральный форум «Производительность 360» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Съезд эффективных: в Казани состоялся двухдневный федеральный форум «Производительность 360»

Событием общероссийского масштаба стал прошедший в Казани двухдневный федеральный форум «Производительность 360». Он проводится на ежегодной основе, но место его проведения каждый раз определяется Минэкономразвития России конкурсным путем. В этом году Татарстан был признан регионом-лидером по реализации национального проекта «Производительность труда». Благодаря этому Казань и получила почетное право провести форум.

В работе форума приняли участие более 500 руководителей крупных и средних компаний из 64 регионов России, было проведено 10 тематических сессий с фокусом на отраслевую экспертизу нацпроекта «Производительность труда», на которых обсуждались перспективы развития российского машиностроения, транспортной и металлургической отраслей, сельского хозяйства, социальной и IT-сферы.

Первое место Татарстана в рейтинге регионов по реализации национального проекта «Производительность труда» – плод длительной и кропотливой работы. Премьер-министр РТ Алексей Песошин сообщил на пленарной сессии форума, что повышением эффективности предприятий в Татарстане начали заниматься задолго до нацпроекта, стартовавшего в 2019 году. Еще в 2012 году власти РТ утвердили республиканскую программу по внедрению бережливого производства, которая прошла ряд модификаций и действует до настоящего времени параллельно с национальным проектом. Сегодня в нацпроекте участвуют 226 татарстанских компаний, инструментам повышения производительности обучено более 4 тысяч человек.

Производительность труда в России в разы отстает от показателей развитых стран. Чтобы наша страна была сильной, необходимо сократить этот разрыв. Так что это – важнейший приоритет для промышленности России. Отрадно, что Татарстан становится общероссийским лидером по повышению производительности труда. Это не только дает право на проведение подобных форумов, но и значительно усиливает экономику нашего региона.

Закон о цифровом рубле вступит в силу 1 августа этого года Фото: cbr.ru

Биткоин a la russe: Совет Федерации одобрил закон о цифровом рубле

Одно из важных событий недели – принятие закона о цифровом рубле, который вступит в силу 1 августа этого года. Речь идет не о заменителе традиционных наличных и безналичных средств, а о новой дополнительной форме денег в виде цифрового кода. Подобно уже всем известному биткоину и другим похожим на него цифровым деньгам, но с дополненным функционалом.

Цифровые деньги будет выпускать Банк России, он же будет отвечать за учет операций, сохранность средств и обеспечение работы платформы. Управлять средствами клиент сможет через привычные мобильные приложения банков. Применять цифровой рубль планируется в первую очередь для платежей и переводов. Текущая версия закона запрещает открытие вкладов и выдачу кредитов в цифровой валюте. Начисление процентов на остатки средств в цифровых кошельках не предусмотрено.

К слову, татарстанский банк «Ак Барс» вошел в пилотную группу из 13 банков, которые будут тестировать цифровой рубль в работе с реальными клиентами. В Татарстане проведут разъяснительную работу для всех категорий граждан по вопросам использования цифрового рубля, а Министерство цифрового развития республики будет отслеживать появление цифровых сервисов во избежание возникновения новых мошеннических схем. Кроме того, введение в обращение цифрового рубля позволит усилить контроль за денежным обращением, что повысит эффективность борьбы с отмыванием, коррупцией и уклонением от налогов. К плюсам цифрового рубля можно отнести его безопасность с точки зрения рисков потери средств из-за отзыва банковской лицензии, ведь эти деньги хранятся только в Центральном банке РФ.

Цифровой рубль – это не только тотальный контроль за транзакциями, но и новые возможности. Например, он может исключить злоупотребления при расходовании бюджетных средств, сделать их защищенными от растраты. У Татарстана большие перспективы для реализации операций с цифровым рублем – здесь не только большое число пользователей цифровых денег (хотя и с печальным опытом бума в республике финансовых криптопирамид), но и развитый по сравнению с другими регионами IT-сектор. Более того, есть даже собственные разработки по цифровым деньгам. Так, например, татарстанские программисты работают над проектом первого в России детского цифрового рубля, которым можно будет расплатиться за школьный обед, поход в музей, театр или кино. Такими темпами недалеко и до татарстанского цифрового рубля или даже алтына.

В первом полугодии 2023 года лучшими по коммуникации с населением стали Радмир Беляев, Айрат Зиганшин и Вячеслав Козлов Фото: © «Татар-информ»

«Чиновник, открой личико»: в Татарстане определили самых открытых для населения глав районов

Интересным событием недели с далеко идущими последствиями можно считать проведение агентством «Татмедиа» семинара по информационной открытости органов власти для заместителей руководителей и представителей пресс-служб министерств и ведомств Татарстана.

Власть должна быть максимально информационно открытой для своих граждан, ее деятельность должна быть доступна и понятна всем – вроде бы простая, но такая трудная для исполнения аксиома. В Татарстане накоплен большой опыт практической работы властных структур в инфополе, ежегодно проходят крупные мероприятия, есть такие эффективные инструменты, как Центр управления регионом (ЦУР) РТ, где проводят еженедельные прямые эфиры в соцсетях с представителями министерств и ведомств.

На семинаре руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям Айдар Салимгараев напомнил о поручении Раиса республики, озвученном им в послании Госсовету: «Наша задача – максимальное включение. В рамках реализации задачи, поставленной Раисом Республики Татарстан Миннихановым Рустамом Нургалиевичем по совершенствованию государственной информационной политики и открытости министерств и ведомств, была разработана методика расчета индикатора оценки эффективности. Методика уже активно внедрена, ждем от вас качественного исполнения».

Кстати, о методиках: эксперты ЦУР Татарстана на этой неделе определили самых открытых для населения глав районов республики. По данным комплексного исследования личных страниц глав муниципалитетов в социальных сетях в первом полугодии 2023 года, лучшими по коммуникации с населением стали Радмир Беляев (Менделеевский район), Айрат Зиганшин (Апастовский район) и Вячеслав Козлов (Новошешминский район).

Такие меры по достижению информационной открытости, как проведение обучающих семинаров и составление различных рейтингов открытости, работают прежде всего на укрепление доверия граждан к власти Татарстана. И это доверие – самый ценный актив общества именно сейчас, в эпоху разгула фейков и других информационных феноменов постправды.

Фото на анонсе: rais.tatarstan.ru