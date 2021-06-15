Минниханов: В течение пяти лет мы должны привести в порядок все очистные сооружения в РТ

Сегодня Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин провел заседание заседание Кабмина РТ по вопросу экологического состояния малых рек и водоемов Татарстана. В заседании принял участие Президент РТ Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Алексей Песошин напомнил, что Татарстан по общей площади водных объектов, расположенных на его территории, занимает первое место в Приволжском федеральном округе. В республике более 36 тысяч водных объектов, более 6% всей территории покрыто водой.

«Водные ресурсы республики являются важнейшим энергоносителем, транспортным ресурсом и ресурсом для обеспечения деятельности всех отраслей экономики. В Республике Татарстан на сегодня остро стоит проблема загрязнения водных объектов. Результаты проводимого мониторинга качества природных вод показывают, что более 90% отобранных проб имеют превышения относительно предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ», — отметил Премьер-министр РТ.

Министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков в своем докладе отметил, что в республике функционирует 174 очистных сооружения. Результаты мониторинга показывают, что не все сточные воды, сбрасываемые в водные объекты, соответствуют установленным нормативам.

Министр сообщил, что одним из факторов загрязнения водных объектов являются диффузные стоки. Эффективным методом борьбы с диффузным стоком является оборудование выпусков ливневой канализации очистными сооружениями, а также создание водоохранных защитных лесных полос вдоль берегов водных объектов.

«Сегодня важно не просто построить современные очистные сооружения, но и сделать так, чтобы они эффективно работали. Деятельности очистных сооружений надо дать должную оценку. У нас есть соответствующие органы, контролирующие ситуацию в сфере экологии. Необходимо составить детальную программу по строительству и реконструкции очистных сооружений централизованных систем водоотведения в Татарстане. Сроком на пять лет», — сказал Рустам Минниханов.

Президент РТ подчеркнул, что надо менять наше отношение к защите природы, к озерам, рекам. «Мы же живем здесь, пользуемся всеми этими ресурсами. Все наши муниципальные и республиканские объекты должны работать идеально. В течение максимум пяти лет мы должны привести в порядок все очистные сооружения. Там, где собственники объектов не справляются — необходимо наказывать», — отметил он.