Минниханов: В Татарстане за неделю заболеваемость Covid-19 снизилась на 23 процента

В Татарстане за неделю снизилось количество заболевших новой коронавирусной инфекцией на 23%, сообщил Президент РТ Рустам Минниханов на республиканском совещании в режиме видеоконференции в Доме Правительства.

«В последнюю неделю статистика показывает, что заболевания Covid-19 по республике снижается, за неделю это 23 процента, но, тем не менее ковид никуда не ушел, он рядом с нами», — сказал Минниханов.

Президент РТ напомнил также, что наступил срок повторной вакцинации и призвал беречь себя и близких.

Он подчеркнул, что стабилизация ситуации есть, но количество заболевших каждый день остается высоким — более 2300 человек. Санитарно-эмидемиологические требования в коллективах остаются прежними, без каких-либо послаблений.

Рустам Минниханов отметил, что в школах ситуация также улучшается. На карантине остается все меньшее количество классов. «Утренние фильтры дают хороший результат», – добавил он.

По словам Президента РТ, нагрузка на работников здравоохранения также несколько снижается. Он заявил, что Минздрав возобновляет плановую помощь и диспансеризацию населения.

«Министерство здравоохранения приняло решение о возобновлении плановой помощи и проведении диспансеризации населения. Вопрос очень серьезный, мы видим последствия того, что мы переключаемся на ковид, в результате происходит рост смертности», – резюмировал он.