Минниханов: В Татарстане сохраняются все ограничения из-за штамма «омикрон»

Об ограничительных мерах, которые вводят все страны в связи с новым штаммом «омикрон» напомнил сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов на совещании в республиканском Доме Правительства, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Минниханов дал Минздраву РТ поручение — обеспечить своевременное разворачивание дополнительных коек, чтобы при необходимости можно было быстро увеличить количество мест для больных.

«Такая готовность должна быть. Пока необходимости нет. Также должны быть готовы обсерваторы. И в наших инфекционных больницах должен быть резерв лекарств и других необходимых вещей», — подчеркнул глава республики.

Министр здравоохранения РТ Марат Садыков уточнил, что на сегодня развернуто 2570 коек, из них 1638 коек занято инфекционными пациентами.

Минниханов отметил, что важно усилить работу по тестированию совместно с Управлением Роспотребнадзора по РТ.

Президент РТ заявил также, что все ограничительные меры, которые приняты, будут сохранены. И пока нет никаких оснований для послаблений, подчеркнул он.

Минниханов уточнил, что такая форма ограничительных мер — оптимальная, важно соблюдать дистанцию при штамме омикрон, пользоваться средствами индивидуальной защиты, и быстро реагировать на любые проявления признаков заболевания.

Он также напомнил, что в республике есть более 400 тыс. вакцин, работают 170 пунктов вакцинации, действует круглосуточный пункт.

В Татарстане первым компонентом вакцины привиты 2 млн. 319 тыс. человек. Вчера привились более 7 тыс. человек.