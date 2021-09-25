Минниханов: В Татарстане работает более 3 тыс. машиностроительных предприятий

В Татарстане работает более 3 тыс. машиностроительных предприятий, на которых занято порядка 120 тыс. человек. Об этом на торжественном мероприятии в Набережных Челнах в честь Дня машиностроителя заявил Президент РТ Рустам Минниханов.

До начала церемонии руководитель республики осмотрел выставку продукции машиностроительных предприятий, где были представлены грузовые машины, автобусы, электромобили, тракторы, зарядные станции, газотурбинные установки, медоборудование и пр.

Поздравляя работников отрасли с их профессиональным праздником, Минниханов подчеркнул, что, несмотря на сложности, в этом году идет активный рост показателей. За семь месяцев 2021 года отгружено продукции на 408 млрд рублей — это в 1,5 раза больше, чем в 2019 году. Положительную динамику показывают как крупные компании, так и средние предприятия в малых городах.

По сравнению с 2019 годом предприятия более чем на треть нарастили экспортные поставки, кроме того, они активно участвуют в программе повышения производительности труда.

Президент Татарстана отметил, что одним из ключевых элементов конкурентоспособности является цифровизация. Также особое внимание уделяется развитию научно-промышленного потенциала предприятий.

«В Татарстане 27 предприятий выполняют работы в рамках государственного оборонного заказа. Хочу поблагодарить Министерство обороны России за оказанное доверие. Важно, что предприятия ОПК работают на увеличение доли гражданской продукции», — сказал Президент республики.

Он также поблагодарил ветеранов машиностроительной отрасли, отметив, что во многих предприятиях трудятся сразу несколько поколений рабочих семей.

«Очень важно с юных лет готовить специалистов. Сегодня необходимо обеспечить рост престижа рабочих профессий, создать условия для реализации высоких профессиональных стандартов», — сказал Минниханов. По его словам, в данной работе очень важна роль движения WorldSkills. Так, в этом году ребята из сборной Татарстана по профмастерству заняли первое место на российском этапе соревнований.

После Президент вручил государственные награды РТ за большой вклад в развитие машиностроительного комплекса.

Фото: пресс-служба Президента РТ.