Минниханов: в Татарстане продолжается голосование за объекты для благоустройства

В Татарстане продолжается голосование за парки, скверы, набережные, улицы и бульвары, которые будут благоустроены в 2027 году. Об этом в своем канале в «МАКС» сообщил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

На выбор жителям республики представлено 178 общественных пространств во всех муниципальных районах и городских округах.

Голосование проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Минниханов напомнил, что с 2017 года в республике уже преобразованы 268 общественных пространств, которые стали популярными местами отдыха жителей.

Он также подчеркнул, что работа по благоустройству продолжится, и призвал жителей принять участие в голосовании до 12 июня.