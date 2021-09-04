Минниханов: В Татарстане планируется продолжить программу поддержки садоводов

В Татарстане планируется продолжить программу поддержки садоводческих товариществ, которая сейчас реализуется в республике. Об этом заявил сегодня Президент РТ Рустам Минниханов во время посещения сельскохозяйственной ярмарки-выставки «День садовода 2021» в агропромышленном парке «Казань».

«Для нас садовые товарищества очень важны. В течение пяти лет мы реализуем программу поддержки садоводческих товариществ. Это подъездные дороги, обеспечение водой и электроэнергией, организация площадок для ТБО. На эти цели из бюджета республики выделено 2,7 млрд рублей. И мы планируем продолжить данную программу», — приводит слова Президента Татарстана его пресс-служба.

Рустам Минниханов также заметил, что в регионе насчитывается более 1 млн садоводов и огородников. «Хочу поздравить всех вас с Днем садовода», — сказал он.

Во время посещения выставки Президент РТ осмотрел ярмарочную площадку и торговые павильоны агропромпарка, ознакомился с ассортиментом сельхозтоваров и пообщался с садоводами. Свою продукцию здесь представили садоводческие товарищества Казани, Набережных Челнов и Нижнекамска, а также Верхнеуслонского, Высокогорского, Зеленодольского, Лаишевского, Пестречинского, Тукаевского и Чистопольского районов республики.