Минниханов: В Татарстане организована большая работа по проведению Года цифровизации

В Татарстане организована большая работа по подготовке к проведению Года цифровизации. Об этом заявил Президент Татарстана Рустам Минниханов на XVI съезде Совета муниципальных образований РТ.

«2022-й объявлен Годом цифровизации. Это требует серьезной работы и финансовых вложений. Мы к этому готовы», — сказал руководитель республики.

Минниханов заметил, что цифровизация во многом улучшает работу, она необходима в медицине, образовании, в деятельности органов государственной и муниципальной власти. «Это серьезная работа, и мы будем продолжать это направление», — подчеркнул он.

При этом Президент РТ отметил, что необходимо уделить внимание подготовке специалистов сферы цифровизации.

«Самое главное в цифровизации — это люди, которые могут решать задачи в этой сфере. Поэтому важна подготовка специалистов на площадках вузов и ссузов, Иннополиса», — заключил он.