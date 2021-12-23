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Ру Тат
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Общество
23 декабря 2021  14:04
Надежда Гордеева

Минниханов: В Татарстане организована большая работа по проведению Года цифровизации

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В Татарстане организована большая работа по подготовке к проведению Года цифровизации. Об этом заявил Президент Татарстана Рустам Минниханов на XVI съезде Совета муниципальных образований РТ.

«2022-й объявлен Годом цифровизации. Это требует серьезной работы и финансовых вложений. Мы к этому готовы», — сказал руководитель республики.

Минниханов заметил, что цифровизация во многом улучшает работу, она необходима в медицине, образовании, в деятельности органов государственной и муниципальной власти. «Это серьезная работа, и мы будем продолжать это направление», — подчеркнул он.

При этом Президент РТ отметил, что необходимо уделить внимание подготовке специалистов сферы цифровизации. 

«Самое главное в цифровизации — это люди, которые могут решать задачи в этой сфере. Поэтому важна подготовка специалистов на площадках вузов и ссузов, Иннополиса», — заключил он.

#год цифровизации
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