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Минниханов в Ташкенте встретился с замглавы Минторга Турции
Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с заместителем министра торговли Турции Махмутом Гюрджаном. Встреча прошла на полях выставки «Иннопром. Центральная Азия», которая проходит в Ташкенте, сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.
Минниханов напомнил, что Турция является одним из ведущих зарубежных партнеров республики. По итогам 2023 года товарооборот между ними вырос сразу в 2,5 раза и достиг отметки в 2,9 млрд долларов. Турецкие инвесторы вложили в Татарстан около 2,5 млрд долларов.
«Мы придаем большое значение развитию татарстано-турецкого торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, направленного на укрепление отношений между Россией и Турцией», — сказал руководитель РТ.
Также он передал слова благодарности руководству Турции за поддержку, оказанную татарстанским проектам.
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