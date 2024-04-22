Минниханов в Ташкенте встретился с замглавы Минторга Турции

Фото предоставлено руководителем пресс-службы Раиса РТ Лилией Галимовой

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с заместителем министра торговли Турции Махмутом Гюрджаном. Встреча прошла на полях выставки «Иннопром. Центральная Азия», которая проходит в Ташкенте, сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Минниханов напомнил, что Турция является одним из ведущих зарубежных партнеров республики. По итогам 2023 года товарооборот между ними вырос сразу в 2,5 раза и достиг отметки в 2,9 млрд долларов. Турецкие инвесторы вложили в Татарстан около 2,5 млрд долларов.

«Мы придаем большое значение развитию татарстано-турецкого торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, направленного на укрепление отношений между Россией и Турцией», — сказал руководитель РТ.

Также он передал слова благодарности руководству Турции за поддержку, оказанную татарстанским проектам.