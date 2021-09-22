Минниханов в своем Instagram выложил ролик Казанского хосписа и напомнил, как ему помочь

Президент Татарстана Рустам Минниханов разместил на своей странице в социальной сети Instagram ролик о Казанском хосписе.

«Это тяжело, но об этом нужно знать», – сопроводил подписью размещенное им видео руководитель республики.

Татарстанцам хорошо известна история создания детского хосписа в Казани. Владимиру Вавилову пришлось пройти много испытаний — потеряв своих близких, он решил посвятить свою жизнь помощи тяжелобольным людям. И создал хоспис.

«Хоспис — это не про смерть, это про жизнь, достойную жизнь до конца», — объяснил философию хосписа Вавилов.

Проект реализуется как частно-государственное партнерство. Это значит, что его реализации помогает государство, предприятия, предприниматели и просто неравнодушные люди.

Фонду важна любая помощь. И денежные средства — сейчас строится второй хоспис, так что на счету каждая копейка, и моральная — в «дом без боли» приходят волонтеры, клоуны, артисты, чтобы поднять настроение маленьким пациентам, и бытовая — татарстанцы устраивают субботники и приводят в порядок сам хоспис и территорию вокруг.

В Казанском хосписе уверены, что главное, чем можно помочь людям со смертельным диагнозом, — это забота и человеческое отношение. Поэтому так важно, чтобы «дом без боли» поддерживали обычные люди.

Как помочь хоспису, можно узнать на страницах учреждения в социальных сетях и на его сайте.