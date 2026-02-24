Минниханов в Сухуме: встреча с Гунбой и реконструкция набережной при участии Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня с рабочей поездкой прибыл в Абхазию. Его встретил президент республики Бадра Гунба. В программе – переговоры о развитии сотрудничества и осмотр совместных проектов, включая реконструкцию набережной в Сухуме. Визит Минниханова стал продолжением дружбы между двумя республиками, заложенной еще в 90-х.





Фото: rais.tatarstan.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня прибыл в Абхазию с рабочей поездкой. Его встретил президент республики Бадра Гунба, занявший этот пост в апреле прошлого года.

«Первый договор о дружбе и сотрудничестве между республиками был подписан еще 32 года назад», – подписала общее фото Минниханова и Гунбы руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова в своем телеграм-канале.

Пресс-секретарь главы республики Алхас Чолокуа также в телеграм-канале опубликовал кадры встречи и рукопожатия двух лидеров.

Как передает пресс-служба Раиса РТ, в программе рабочей поездки Минниханова – встречи, деловые переговоры, посещение ряда объектов.

Минниханову показали километровый участок набережной Диоскуров Фото: rais.tatarstan.ru

Минниханову показали участок набережной Диоскуров, которую реконструируют с участием Татарстана

В Сухуме есть знаменитая набережная, первое упоминание о которой относится к началу XIX века. До революции она называлась Михайловской, а сейчас улица делится на набережную Диоскуров (от Маяка до ул. Генерала Дбар) и набережную Махаджиров. После полного разрушения во время Русско-турецкой войны город стал возрождаться именно с набережной, а сейчас на ней находится комплекс правительственных зданий, в котором работают президент, Кабинет министров и парламент Республики Абхазия.

Минниханову показали километровый участок набережной Диоскуров, который реконструируется за счет средств Татарстана. Работы стартовали в октябре 2025 года, сообщил «Спутник Абхазия». В проекте участвуют несколько российских регионов, включая Татарстан. Кураторами выступают президент Абхазии Бадра Гунба и первый заместитель руководителя администрации Президента России Сергей Кириенко.

В проекте реконструкции набережной участвуют несколько российских регионов, включая Татарстан Фото: rais.tatarstan.ru

«На этом участке набережной уже сняли старое покрытие из плит, Гунба и Минниханов пообщались со строителями, им показали образцы тумб, вазонов и фонарных столбов, которые будут установлены вместо старых», – передал ТАСС.

Работы планируют завершить к началу курортного сезона – до 1 июня.

В 1994 году подписан Договор о дружбе и сотрудничестве между Татарстаном и Абхазией Фото: tatarstan.ru

Отношения Татарстана и Абхазии заложены еще Шаймиевым и Ардзинбой

Отношения Татарстана с Абхазией имеют давнюю и добрую историю. В 1994 году подписан Договор о дружбе и сотрудничестве между Татарстаном и Абхазией, осуществляется взаимный обмен делегациями, действует Соглашение о сотрудничестве между муниципалитетами.

В 2015 году Минниханов (тогда врио Президента Татарстана) встречался с премьер-министром Абхазии Артуром Миквабия в Казани. Тогда же делегация Абхазии посетила Сабантуй в Набережных Челнах.

В 2015 году Минниханов встречался с премьер-министром Абхазии Артуром Миквабия в Казани Фото: tatarstan.ru

В июле 2015 года Минниханов в Казани провел переговоры с президентом Республики Абхазия Раулем Хаджимбой.

Тогда руководитель Татарстана констатировал, что, несмотря на добрые отношения, объем товарооборота между республиками сегодня не столь велик, поэтому необходимо сделать усилия обеим сторонам.

Осенью 2015 года Минниханов совершил рабочую поездку в Абхазию. Он встретился с президентом республики Раулем Хаджимбой и стал участником круглого стола с участием деловых кругов в Сухуме.

Хаджимба подчеркнул, что добрые отношения между Абхазией и Татарстаном – это продолжение традиций, заложенных первым президентом Абхазии Владиславом Ардзинбой и первым Президентом РТ (сейчас – Государственный Советник РТ) Минтимером Шаймиевым.

«В трудные времена Татарстан всегда был рядом с нами, и мы благодарны за это», – сказал Хаджимба.

Осенью 2015 года Минниханов совершил рабочую поездку в Абхазию, где ему показали Сухумский молочный завод и тепличный комплекс по производству томатов Фото: tatarstan.ru

Осенью 2015-го Минниханову в Абхазии показали Сухумский молочный завод и тепличный комплекс по производству томатов. Он предложил компании «Просто молоко» и тепличному комбинату «Майский» наладить сотрудничество с абхазскими партнерами.

Прошлый визит Минниханова в Абхазию был в 2022-м

Следующая встреча с абхазской стороной состоялась в Казани летом 2022 года, когда Татарстан посетил президент Аслан Бжания. Минниханов тогда заявил, что республика заинтересована в поставках в Абхазию грузовиков КАМАЗ. Не менее перспективными для взаимодействия являются АПК, автомобилестроение, IT-сфера, здравоохранение и другие.

Летом 2022 года Татарстан посетил Аслан Бжания Фото: tatarstan.ru

«В контексте взаимоотношений с Россией мы заинтересованы развивать связи на уровне субъектов. Я был приятно удивлен, наша делегация восхищается, как развивается ваша республика. Хотел бы обратить внимание, что руководству Татарстана удалось сохранить промышленные предприятия, более того – обновить их», – сказал тогда Минниханову лидер Абхазии.

Президент Абхазии посетил Агентство инвестиционного развития, проявил интерес к ОЭЗ и, в частности, к Иннополису и IT-направлению.

В декабре того же 2022 года Раис РТ нанес ответный визит и посетил Абхазию с однодневным визитом. Его сопровождал Аслан Бжания. Вместе они осмотрели объекты в нескольких районах республики и обсудили, как можно расширить сотрудничество в области туризма. В частности, говорили о возможности организовать отдых для детей.