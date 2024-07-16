Минниханов в Стамбуле встретился с представителями деловых кругов Турции

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов в Полномочном представительстве РТ в Стамбуле встретился с представителями деловых кругов Турецкой Республики. Об этом «Татар-информу» сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Турецкую сторону представляли руководители таких крупных холдингов, как «Anadolu Group», «Корума», «Шишеджам», «Хаят», «Джошкуноз», «Колуман», «EKS Plywood Kontrplak», а также руководители Турецко-российского делового совета Комитета внешнеэкономических связей Турции, Ассоциации машиностроителей Турции и депутат турецкого Великого национального собрания (парламента) Мустафа Варанг.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Приветствуя собравшихся, Рустам Минниханов указал на важность регулярных контактов с партнерами для укрепления и расширения экономических связей. «Татарстан стремится выступать эффективным связующим звеном между нашими государствами», — подчеркнул он.

«Турецкая Республика — один из ведущих зарубежных партнеров Татарстана. В прошлом году наш товарооборот составил порядка 2,9 млрд долларов, показав впечатляющий рост — почти в 2,5 раза. Турецкие компании, ряд представителей которых сегодня присутствуют на нашей встрече, инвестировали в республику порядка 2 млрд долларов», — подчеркнул Раис РТ.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Минниханов также поблагодарил руководителей этих компаний за надежность и эффективное сотрудничество, заверив, что республика будет и дальше поддерживать их во всем.

Кроме того, в ходе беседы стороны обсудили проекты, которые реализуются сейчас с турецким участием в Татарстане, а также перспективы расширения сотрудничества.