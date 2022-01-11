Минниханов : В совместных проектах с Узбекистаном есть определенный прогресс

Встречу с заместителем премьер-министра — министром инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардором Умурзаковым провел Президент Татарстана Рустам Минниханов по видеосвязи, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Рустам Минниханов отметил, что последняя совместная видеоконференцсвязь с Сардором Умурзаковым состоялась ещё в июле 2021 года. Он поблагодарил руководство Республики Узбекистан за развитие сотрудничества с Татарстаном.

«Нам пора обсудить результаты проделанной работы и план дальнейших действий. Уверен, есть определенный прогресс в реализации совместных проектов», — подчеркнул Президент Татарстана.

Сардор Умурзаков в свою очередь отметил, что для Узбекистана важно развитие сотрудничества с Татарстаном. «Для нас Татарстан занимает особое место в рамках нашего взаимодействия и партнёрства с Российской Федерацией», — сказал вице-премьер Узбекистана. Он также передал братские, самые тёплые пожелания и приветствия от президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

По словам Сардора Умурзакова, планируется организовать двусторонний бизнес-форум с участием деловых кругов Узбекистана и Татарстана на площадке создаваемого индустриального парка «Химград Узбекистан» в г.Чирчик. В этом мероприятии также планирует принять участие Президент Узбекистана.

«Мы целиком и полностью поддерживаем проведение данного мероприятия. Перед этим нам необходимо рассмотреть ряд вопросов и принять по ним решения», — подчекрнул Минниханов.

В ходе встречи участники обсудили реализацию совместных инвестиционных проектов, а также сроки их исполнения и взаимодействие по другим направлениям.