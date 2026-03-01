news_header_top
Политика 1 марта 2026 09:19

Минниханов в соцсетях поблагодарил поздравивших его с 69-летием

Раис Татарстана Рустам Минниханов
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов поблагодарил поздравивших его с 69-летием. Видеообращение он разместил на своих страницах в социальных сетях, в том числе и в национальном мессенджере MAX.

«Дорогие друзья, огромные слова благодарности за ваши поздравления. Я это высоко ценю, хочу пожелать вам тоже здоровья и успехов. Большое спасибо вам!» – сказал руководитель республики на русском и татарском языках.

Видео: max.ru/rustamminnikhanov.

#Рустам Минниханов
