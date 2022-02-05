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Ру Тат
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Здоровье
5 февраля 2022  12:24

Минниханов: В школах нужно продолжать строго контролировать работу «утренних фильтров»

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Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил строго контролировать проведение «утренних фильтров» в школах республики. Об этом он сказал на субботнем совещании в Доме Правительства. 

«В школах нужно продолжать строго контролировать работу „утренних фильтров“. Эта система дает хороший результат. При необходимости отдельные классы мы отправляем на самоизоляцию», — приводит слова Президента республики его пресс-служба. 

Минниханов сообщил, что на сегодня 2 422 класса отправлены на карантин. 

«Обращаю внимание — эти дети должны находиться на самоизоляции, никаких контактов и посещений массовых мероприятий», — подчеркнул он. 

Руководитель республики также заметил, что продолжают поступать заявки на вакцинацию от коронавируса детей от 12 лет, и подчеркнул, что процедура должна проводиться только с согласия родителей.

#коронавирус #Рустам Минниханов
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