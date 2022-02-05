Минниханов: В школах нужно продолжать строго контролировать работу «утренних фильтров»

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил строго контролировать проведение «утренних фильтров» в школах республики. Об этом он сказал на субботнем совещании в Доме Правительства.

«В школах нужно продолжать строго контролировать работу „утренних фильтров“. Эта система дает хороший результат. При необходимости отдельные классы мы отправляем на самоизоляцию», — приводит слова Президента республики его пресс-служба.

Минниханов сообщил, что на сегодня 2 422 класса отправлены на карантин.

«Обращаю внимание — эти дети должны находиться на самоизоляции, никаких контактов и посещений массовых мероприятий», — подчеркнул он.

Руководитель республики также заметил, что продолжают поступать заявки на вакцинацию от коронавируса детей от 12 лет, и подчеркнул, что процедура должна проводиться только с согласия родителей.