«Культурные блага не на первом месте»: Минниханову предложили создать «Тукаевскую карту»
Чем заменят западноевропейский кинематограф в российском прокате, проведут ли реорганизацию обучения в творческих вузах и каким опытом в сфере культуры может поделиться Татарстана на федеральном уровне, обсудили сегодня участники заседания Совета по культуре и искусству при Президенте РТ.
«Сегодня нет единого закона, который бы регулировал вопросы сохранения и использования нематериального культурного наследия»
Открывая заседание, Президент Татарстана Рустам Минниханов отметил, что вопросы сохранения, изучения и преумножения культурного наследия – один из главных приоритетов государственной политики.
Он напомнил, что Россия испытывает колоссальное давление со стороны западных стран. Распространение фейков и ложной информации приобрело небывалые масштабы.
«Чтобы сохранить нашу государственность, независимость, право на жизнь, опираясь на наши традиции и духовность, мы должны быть едины. Россия всегда была сильна культурными традициями. Символично, что 2022 год объявлен Президентом России Годом культурного наследия народов России», - сказал Минниханов.
В этой связи Татарстаном был разработан пакет предложений о сохранении и приумножении нематериального этнокультурного достояния России, основанный на опыте республики. Вчера на уровне Совета федераций прошло обсуждение законопроекта, после чего закон был внесен в Госдуму РФ.
«Сегодня нет единого федерального закона, который бы регулировал вопросы сохранения и использования нематериального культурного наследия, куда входят обычаи и обряды, фольклор и другое», - подчеркнул Президент РТ.
Он обратился к главе Комитета Госдумы РФ по культуре Елене Ямпольской с просьбой поддержать и взять данный законопроект под личный контроль.
«К сожалению, я узнала о существовании данного законопроекта только вчера. По возможности, я бы хотела попросить коллег привлекать нас к подобной работе на стадии разработки инициативы. Мне вчера удалось рассмотреть текст, и у меня появился ряд вопросов, который я предлагаю обсудить в рабочем порядке. Я принимаю ваш наказ – беру этот законопроект под контроль и, надеюсь, нам удастся достичь поставленные цели», - ответила Ямпольская.
Она уточнила, что в вопросах сохранения культурного наследия Татарстан преуспел гораздо больше, чем столичный и другие регионы. «Здесь помнят о своих корнях, чтут и бережно их сохраняют. Причем эта работа происходит в увлекательной и интересной форме», - поделиламсь мнением Ямпольская.
«У нас открылась возможность перевести региональный кинематограф из дотационной в окупаемую сферу»
Несмотря на бережное отношение к сохранению национальной идентичности народов Татарстана, в республике остаются вопросы, требующие решений. К примеру, продюсер, режиссёр, сценарист, член союза кинематографистов РФ Алексей Барыкин предложил использовать санкции тран Запада для развития российской киноиндустрии.
«Российский прокатный рынок практически полностью принадлежал американским компаниям, которые делали основные сборы. И шанс выйти российскому, тем более региональному малобюджетному кино в прокат был невелик. Но именно сейчас у нас открылась возможность не только попадать в кинотеатры, но и перейти региональному кинематографу из дотационной в окупаемую коммерческую сферу», - уверен Барыкин.
По его наблюдениям, сегодня радикально меняются ценности российского человека: люди стали уделять больше внимания семейным ценностям, любви к родному краю.
«Мы столкнулись с тем, что кинотеатры сами просят наши фильмы для проката. Я считаю, что сегодня с Союзом кинематографистов, с киносообществом важно разработать план действий, чтобы сделать резкий бросок вперед и суметь захватить определенную нишу нашего же рынка. Суметь превратить региональное кино в окупаемый механизм. Иначе это могут сделать другие регионы», - предложил Барыкин.
«Было бы здорово рассмотреть возможность создания республиканской программы на примере “Пушкинской карты”»
На заседании также затронули вопрос заинтересованности молодого поколения в обращении к историческим корням и обогащению культурными знаниями.
«Знакомство с традиционной культурой через участие в народных праздниках, посещение национальных театров – гарант воспитания многогранной личности. К сожалению, молодое поколение не привыкло посещать учреждения культуры, в системе их ценностей потребление культурных благ - не на первом месте», - выразил беспокойство Президент РТ.
Он отметил, что проект «Пушкинская карта» стал способом решения этого вопроса. Благодаря работе учреждений культуры, созданию соответствующего контента для молодежи в возрасте от 14 до 22 лет, Татарстан на первой позиции в стране по количеству проданных билетов по итогам первого года реализации программы. «Данную работу следует продолжить, не ограничиваясь возрастными рамками Пушкинской карты», - обратился к присутствующим Минниханов.
На заседании также выступил директор Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Джалиля Рауфаль Мухаметзянов. Он предложил создать в Татарстане «Тукаевскую карту». «Было бы здорово рассмотреть возможность создания республиканской программы на примере “Пушкинской карты” для детей в возрасте от 10 до 14 лет», - объяснил Рауфаль Мухаметзянов.
По мнению Президента РТ, учреждения культуры должны быть наполнены современным содержанием, привлекательным для людей разных возрастов и интересов. Местом, где люди смогут раскрыть и проявить свои творческие способности. «В этом вопросе есть большой потенциал для реализации государственно-частного партнерства. Нужно совместно выработать механизмы», - подчеркнул он.
Руководитель респубилки напомнил, что в рамках стратегической инициативы «Придумано в России» впервые в этом году на базе Казанского художественного училища имени Фешина откроется школа креативных индустрий. Это новое пространство для подростков от 12 до 17 лет, направленное на развитие творческих способностей, дизайн-мышления, активацию личностных ресурсов подростка.
«Соглашусь с Рустамом Нургалиевичем, что главная наша задача – воспитание подрастающего поколения. Думаю, сейчас на культурном фронте важно сформировать социальные лифты для юных и молодых талантов, прежде всего, из регионов. Я подчеркиваю, что они должны быть системными, а не в рамках отдельных телеконкурсов или телешоу. Они позволят молодому человеку реализовать свои способности и получать то, что он заслуживает по своим природным талантам», - считает Ямпольская.
Она отметила, что предстоит провести серьезную ревизию системе обучения в творческих вузах.
«Мы обсудим вопрос подготовки кадров режиссеров национальных театров»
Еще одну тему на заседани иподнял худрук театра «Экият» Ильгиз Зайниев. Он выразил беспокойство по поводу системного обучения национальных режиссеров. «На сегодняшний день я не вижу в Татарстане режиссеров, которые смогли бы продолжить театральные традиции, заложенные старшим поколением национальных режиссеров. А ведь на подготовку кадров могут уйти годы. Я боюсь, что если упустить момент, будет утеряна связь учитель-ученик в этой системе», - считает Зайниев.
Он предложил создать спецкурс для обучение театральных режиссеров, способных и дальше развивать национальный театр.
Ректор Казанского государственного института культуры и искусств Роза Ахмадиева напомнила, что в вузе существует факультет подготовки режиссеров театра. Однако подчеркнула, что несмотря на потребность кадров в республики, молодежь уезжает в столицу продолжить свое обучение, однако после не возвращается обратно в регион работать по профессии.
«Мы изучаем эту повестку и держим ее на контроле. Систему работы в этом направлении мы выстроим», - пообещала Роза Ахмадиева.
Министр культуры РТ Ирада Аюпова отметила, что сегодня ведутся переговоры с российским театральным критиком Григорием Заславским о создании студии, которая, с одной стороны, являлась бы московской площадкой подготовки на территории Татарстана, а с другой – в ней бы интегрировался национальный компонент.
«Этот же вопрос мы поднимаем в контексте Ассоциации национальных театров. В частности, с Александринским театром будет встреча, в рамках которой мы обсудим вопрос подготовки кадров режиссеров национальных театров», - подчеркнула она.
Также в ходе заседания были подняты вопросы, касаемо использования театрами внебюджетных средств, возможности покупок уникальных предметов в целях пополнения фондов музеев, улучшения качества сувенирной продукции Татарстана, культурного просвещения граждан и другие.
Рустам Минниханов подчеркнул, что по итогам Совета будут распределены соответствующие поручения министерствам и ведомствам РТ.
Фото на анонсе: president.tatarstan.ru