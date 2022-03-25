«Культурные блага не на первом месте»: Минниханову предложили создать «Тукаевскую карту»

Чем заменят западноевропейский кинематограф в российском прокате, проведут ли реорганизацию обучения в творческих вузах и каким опытом в сфере культуры может поделиться Татарстана на федеральном уровне, обсудили сегодня участники заседания Совета по культуре и искусству при Президенте РТ.

Рустам Минниханов отметил, что вопросы сохранения, изучения и преумножения культурного наследия – один из главных приоритетов государственной политики Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Сегодня нет единого закона, который бы регулировал вопросы сохранения и использования нематериального культурного наследия»

Открывая заседание, Президент Татарстана Рустам Минниханов отметил, что вопросы сохранения, изучения и преумножения культурного наследия – один из главных приоритетов государственной политики.

Он напомнил, что Россия испытывает колоссальное давление со стороны западных стран. Распространение фейков и ложной информации приобрело небывалые масштабы.

«Чтобы сохранить нашу государственность, независимость, право на жизнь, опираясь на наши традиции и духовность, мы должны быть едины. Россия всегда была сильна культурными традициями. Символично, что 2022 год объявлен Президентом России Годом культурного наследия народов России», - сказал Минниханов.

В этой связи Татарстаном был разработан пакет предложений о сохранении и приумножении нематериального этнокультурного достояния России, основанный на опыте республики. Вчера на уровне Совета федераций прошло обсуждение законопроекта, после чего закон был внесен в Госдуму РФ.

«Сегодня нет единого федерального закона, который бы регулировал вопросы сохранения и использования нематериального культурного наследия, куда входят обычаи и обряды, фольклор и другое», - подчеркнул Президент РТ.

Он обратился к главе Комитета Госдумы РФ по культуре Елене Ямпольской с просьбой поддержать и взять данный законопроект под личный контроль.

Елена Ямпольская уточнила, что в вопросах сохранения культурного наследия Татарстан преуспел гораздо больше, чем столичный и другие регионы Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«К сожалению, я узнала о существовании данного законопроекта только вчера. По возможности, я бы хотела попросить коллег привлекать нас к подобной работе на стадии разработки инициативы. Мне вчера удалось рассмотреть текст, и у меня появился ряд вопросов, который я предлагаю обсудить в рабочем порядке. Я принимаю ваш наказ – беру этот законопроект под контроль и, надеюсь, нам удастся достичь поставленные цели», - ответила Ямпольская.

Она уточнила, что в вопросах сохранения культурного наследия Татарстан преуспел гораздо больше, чем столичный и другие регионы. «Здесь помнят о своих корнях, чтут и бережно их сохраняют. Причем эта работа происходит в увлекательной и интересной форме», - поделиламсь мнением Ямпольская.

«У нас открылась возможность перевести региональный кинематограф из дотационной в окупаемую сферу»

Несмотря на бережное отношение к сохранению национальной идентичности народов Татарстана, в республике остаются вопросы, требующие решений. К примеру, продюсер, режиссёр, сценарист, член союза кинематографистов РФ Алексей Барыкин предложил использовать санкции тран Запада для развития российской киноиндустрии.

«Российский прокатный рынок практически полностью принадлежал американским компаниям, которые делали основные сборы. И шанс выйти российскому, тем более региональному малобюджетному кино в прокат был невелик. Но именно сейчас у нас открылась возможность не только попадать в кинотеатры, но и перейти региональному кинематографу из дотационной в окупаемую коммерческую сферу», - уверен Барыкин.

Алексей Барыкин (в центре) предложил использовать санкции тран Запада для развития российской киноиндустрии Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

По его наблюдениям, сегодня радикально меняются ценности российского человека: люди стали уделять больше внимания семейным ценностям, любви к родному краю.

«Мы столкнулись с тем, что кинотеатры сами просят наши фильмы для проката. Я считаю, что сегодня с Союзом кинематографистов, с киносообществом важно разработать план действий, чтобы сделать резкий бросок вперед и суметь захватить определенную нишу нашего же рынка. Суметь превратить региональное кино в окупаемый механизм. Иначе это могут сделать другие регионы», - предложил Барыкин.

«Было бы здорово рассмотреть возможность создания республиканской программы на примере “Пушкинской карты”»

На заседании также затронули вопрос заинтересованности молодого поколения в обращении к историческим корням и обогащению культурными знаниями.

«Знакомство с традиционной культурой через участие в народных праздниках, посещение национальных театров – гарант воспитания многогранной личности. К сожалению, молодое поколение не привыкло посещать учреждения культуры, в системе их ценностей потребление культурных благ - не на первом месте», - выразил беспокойство Президент РТ.

Он отметил, что проект «Пушкинская карта» стал способом решения этого вопроса. Благодаря работе учреждений культуры, созданию соответствующего контента для молодежи в возрасте от 14 до 22 лет, Татарстан на первой позиции в стране по количеству проданных билетов по итогам первого года реализации программы. «Данную работу следует продолжить, не ограничиваясь возрастными рамками Пушкинской карты», - обратился к присутствующим Минниханов.

Рауфаль Мухаметзянов предложил создать в Татарстане «Тукаевскую карту» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

На заседании также выступил директор Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Джалиля Рауфаль Мухаметзянов. Он предложил создать в Татарстане «Тукаевскую карту». «Было бы здорово рассмотреть возможность создания республиканской программы на примере “Пушкинской карты” для детей в возрасте от 10 до 14 лет», - объяснил Рауфаль Мухаметзянов.

По мнению Президента РТ, учреждения культуры должны быть наполнены современным содержанием, привлекательным для людей разных возрастов и интересов. Местом, где люди смогут раскрыть и проявить свои творческие способности. «В этом вопросе есть большой потенциал для реализации государственно-частного партнерства. Нужно совместно выработать механизмы», - подчеркнул он.

Руководитель респубилки напомнил, что в рамках стратегической инициативы «Придумано в России» впервые в этом году на базе Казанского художественного училища имени Фешина откроется школа креативных индустрий. Это новое пространство для подростков от 12 до 17 лет, направленное на развитие творческих способностей, дизайн-мышления, активацию личностных ресурсов подростка.

«Соглашусь с Рустамом Нургалиевичем, что главная наша задача – воспитание подрастающего поколения. Думаю, сейчас на культурном фронте важно сформировать социальные лифты для юных и молодых талантов, прежде всего, из регионов. Я подчеркиваю, что они должны быть системными, а не в рамках отдельных телеконкурсов или телешоу. Они позволят молодому человеку реализовать свои способности и получать то, что он заслуживает по своим природным талантам», - считает Ямпольская.

Она отметила, что предстоит провести серьезную ревизию системе обучения в творческих вузах.

Ильгиз Зайниев (в центре) выразил беспокойство по поводу системного обучения национальных режиссеров Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Мы обсудим вопрос подготовки кадров режиссеров национальных театров»

Еще одну тему на заседани иподнял худрук театра «Экият» Ильгиз Зайниев. Он выразил беспокойство по поводу системного обучения национальных режиссеров. «На сегодняшний день я не вижу в Татарстане режиссеров, которые смогли бы продолжить театральные традиции, заложенные старшим поколением национальных режиссеров. А ведь на подготовку кадров могут уйти годы. Я боюсь, что если упустить момент, будет утеряна связь учитель-ученик в этой системе», - считает Зайниев.

Он предложил создать спецкурс для обучение театральных режиссеров, способных и дальше развивать национальный театр.

Ректор Казанского государственного института культуры и искусств Роза Ахмадиева напомнила, что в вузе существует факультет подготовки режиссеров театра. Однако подчеркнула, что несмотря на потребность кадров в республики, молодежь уезжает в столицу продолжить свое обучение, однако после не возвращается обратно в регион работать по профессии.

Роза Ахмадиева (в центре) подчеркнула, что несмотря на потребность кадров в республике, молодежь уезжает в столицу продолжить свое обучение и не возвращается обратно Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Мы изучаем эту повестку и держим ее на контроле. Систему работы в этом направлении мы выстроим», - пообещала Роза Ахмадиева.

Министр культуры РТ Ирада Аюпова отметила, что сегодня ведутся переговоры с российским театральным критиком Григорием Заславским о создании студии, которая, с одной стороны, являлась бы московской площадкой подготовки на территории Татарстана, а с другой – в ней бы интегрировался национальный компонент.

«Этот же вопрос мы поднимаем в контексте Ассоциации национальных театров. В частности, с Александринским театром будет встреча, в рамках которой мы обсудим вопрос подготовки кадров режиссеров национальных театров», - подчеркнула она.

Ирада Аюпова отметила, что сегодня ведутся переговоры с российским театральным критиком Григорием Заславским о создании студии Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Также в ходе заседания были подняты вопросы, касаемо использования театрами внебюджетных средств, возможности покупок уникальных предметов в целях пополнения фондов музеев, улучшения качества сувенирной продукции Татарстана, культурного просвещения граждан и другие.

Рустам Минниханов подчеркнул, что по итогам Совета будут распределены соответствующие поручения министерствам и ведомствам РТ.

Фото на анонсе: president.tatarstan.ru