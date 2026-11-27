Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Китай, в город Шэньчжэнь. В рамках поездки он провел встречу с руководством компании Taikai Electric Group Co Limited, сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Taikai – китайский частный промышленный холдинг, специализирующийся на проектировании и производстве оборудования для передачи и распределения электроэнергии напряжением до 1000 кВ. Продукция и решения группы поставляются более чем в 120 стран и регионов. Компания активно формирует научно-производственную инфраструктуру, объединяющую исследования, разработку, испытания и внедрение оборудования.

«Сегодня с Вашей компанией мы закладываем фундамент для совместных проектов в энергетической отрасли. Надежное и качественное электроснабжение – это кровеносная система всей экономики и повседневной жизни республики. От него зависит комфорт в каждом доме, бесперебойная работа промышленных предприятий и стабильность современных цифровых сервисов», – отметил Минниханов, обращаясь к руководству компании.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Заместитель генерального директора Taikai Group Лю Бо отметил, что для компании сегодня важный день, так как подписывается соглашение с партнером из Татарстана. «Электроснабжение является одной из ключевых инфраструктур сегодня в мире, за последние 50 лет в Китае развитие этой отрасли происходит очень стремительно», – подчеркнул он. Он напомнил, что в 2019 году посещал Казань и с тех пор у компании сформировалось крепкое сотрудничество с татарстанским партнером.

«Мы с большой радостью хотели бы поделиться опытом. Сегодняшнее подписание – поворотный момент в истории нашего сотрудничества», – заключил Лю Бо.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В завершение встречи в присутствии Рустама Минниханова состоялось подписание соглашения между компанией Taikai Electric Group и Технопарком «Искра-Волга».