Минниханов: В РТ пройдет более 250 спортивных мероприятий в честь Дня физкультурника

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В рамках празднования Дня физкультурника в Татарстане пройдет более 250 спортивных мероприятий, сообщил сегодня на традиционном субботнем совещании в Доме Правительства РТ Раис Татарстана Рустам Минниханов. Его слова приводит пресс-служба Раиса РТ.

Основной площадкой для проведения событий станет экстрим-парк «Урам». Раис Татарстана подчеркнул, что занятия спортом являются важным элементом реабилитации ветеранов специальной военной операции (СВО).

Он также напомнил, что в республике сейчас проходят турниры на «Спортивный Кубок Раиса Республики Татарстан» среди участников и ветеранов СВО. В программу Кубка входят состязания по волейболу, футзалу, армрестлингу, настольному теннису, пулевой стрельбе и плаванию.

В частности, соревнования по плаванию уже прошли в Альметьевске, по настольному теннису – в Богатых Сабах, а по нардам – состоятся сегодня в Казани.

Финальные этапы соревнований запланированы на начало сентября. Минниханов поручил провести все турниры на высоком организационном уровне.

Кроме того, Раис Татарстана сообщил, что завтра будет отмечаться профессиональный праздник – День строителя, который отмечают ветераны и работники строительной отрасли. Он отметил, что в строительстве занято более 86 тысяч человек, и эта сфера стабильно демонстрирует экономический рост.

За последние пять лет объемы строительства в Татарстане выросли в 2,5 раза. За этот период было построено 15 миллионов квадратных метров жилья, а уже четвертый год подряд в регионе вводится в эксплуатацию более 3 миллионов квадратных метров жилья. Благодаря этому 610 тысяч татарстанских семей смогли улучшить свои жилищные условия.

В рамках республиканских программ и национальных проектов за последние пять лет в городах и районах Татарстана построено и капитально отремонтировано более 22 тысяч объектов. Раис Татарстана подчеркнул, что таких результатов удалось достичь благодаря поддержке Правительства и Президента России Владимира Путина. Он выразил признательность строителям за их труд, в том числе за работу в новых регионах.

Рустам Минниханов также напомнил, что до 1 сентября и начала нового учебного года остались считанные дни. В этом учебном году за парты сядут более 521 тысячи учеников, включая более 49 тысяч первоклассников. По всей республике стартовала акция «Помоги собраться в школу».

В 2025 году парк школьных автобусов Татарстана пополнится на 140 единиц. Рустам Минниханов отметил, что 6 августа образовательным учреждениям региона была передана очередная партия школьных автобусов.

Большое внимание в республике уделяется укреплению материально-технической базы образовательных учреждений. В текущем году в рамках национальных проектов и республиканских программ планируется капитальный ремонт 213 объектов образования, среди которых 33 школы, 11 детских садов, 12 учебных зданий общежитий и 74 пищеблока.

Также ведется строительство восьми новых школ общей вместимостью 5251 ученик, включая три дополнительных корпуса.

Раис Татарстана поручил ответственным ведомствам обеспечить качественное и своевременное выполнение строительных работ на всех объектах и гарантировать готовность школ к началу нового учебного года.