Минниханов: В РТ много машиностроительных компаний, готовых сотрудничать с Мьянмой

фото: пресс-служба Президента Татарстана

В Татарстане есть много машиностроительных предприятий, готовых поставлять свою продукцию в Мьянму. Об этом на встрече с Премьер-министром страны — старшим генералом Мин Аун Хлайном рассказал Президент Татарстана Рустам Минниханов. Об этом сообщает руководитель пресс-службы Президента республики Лилия Галимова.

Руководитель РТ напомнил, что с Мьянмой сотрудничают КАМАЗ, Казанский вертолетный завод, а компания КЭР-холдинг ведет переговоры по участию в строительстве завода в городе Панг Пет. Зеленодольский судостроительный завод им. Горького также выражает интерес в сотрудничестве со страной.

«В целом в нашей республике расположено множество предприятий машиностроительного комплекса, готовых обеспечить высокотехнологичной и конкурентоспособной продукцией. Уверен, многое из этого может заинтересовать Мьянму», — подчеркнул Рустам Минниханов.

В свою очередь, Мин Аун Хлайн отметил, что Мьянма заинтересована в налаживании связей с татарстанскими нефтеперерабатывающими компаниями. В стране имеются нефтяные месторождения, объяснил он, однако переработка сырья не развита, поэтому опыт РТ в данной области был бы очень полезен.

Старший генерал напомнил, что в прошлом году посещал Казань, и эта поездка уже дает свои плоды. Так, увеличился товарооборот, а ответный визит Президента Татарстана поможет еще больше расширить сотрудничество.

«В области промышленности, я посетил КАМАЗ, когда я своими глазами увидел возможности вашего завода, я пригласил к себе наших инженеров и рассказал о возможностях, считаю нам надо сотрудничать в этом направлении», — заявил Мин Аун Хлайн.

Он сказал, что Мьянма открыта для татарстанских компаний как площадка для реализации продукции во всем регионе Юго-Восточной Азии.

В заключение стороны обсудили необходимость увеличения квоты на жителей Мьянмы, которые готовы получать образование в вузах Татарстана.