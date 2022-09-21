Минниханов: В рейтинге цифровой трансформации Татарстан входит в число лидеров в России

В ежемесячном рейтинге цифровой трансформации российских регионов Татарстан входит в число лидеров. Об этом заявил Президент Татарстана Рустам Минниханов на пленарном заседании Международного форума Kazan Digital Week 2022.

«Этот результат достигнут благодаря планомерной работе последних лет», – сказал руководитель республики.

Так, по словам Минниханова, в прошлом году 125 социально значимых услуг переведены в электронный формат. «До конца этого года будут переведены все остальные услуги», – заверил он.

Президент РТ подчеркнул, что в Татарстане проводится большая работа по повышению цифровизации ключевых отраслей. Например, постоянно совершенствуется система электронного образования, которая действует в республике 10 лет.

«Большой проект реализуется по электронному здравоохранению. На базе Республиканской клинической больницы впервые в России будет полностью оцифрован порядок оказания медицинской помощи по международным стандартам», – отметил руководитель республики.

Он добавил, что для цифровизации услуг ЖКХ запустили новый сервис «Локоло».

Минниханов также напомнил, что 2022-й в Татарстане объявлен Годом цифровизации. «Цифровые технологии охватывают все больше сфер экономики, повышают качество жизни наших граждан и конкурентоспособность бизнеса», – заключил он.