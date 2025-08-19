Минниханов: В развитии отношений России и Китая большая роль у сотрудничества регионов

Большой вклад в развитие отношений между Россией и Китаем вносит сотрудничество между регионами. Таким мнением на пленарной сессии Международного форума «РОСТКИ» в Казани поделился Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«В развитии российско-китайских отношений большую роль играет сотрудничество между регионами. Они призваны выступать драйвером развития экономики и площадок для апробации новых форматов для взаимодействия. Татарстан на своем уровне вносит заметный вклад в развитие российско-китайского взаимодействия. В период с нашей прошлой встречи на форуме в Татарстане состоялся ряд значимых мероприятий, посвященных развитию российско-китайского взаимодействия. Одно из ключевых событий – V заседание Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга-Янцзы» с участием вице-премьера Госсовета КНР Чжан Гоцина», – отметил Минниханов.

Он подчеркнул, что такой формат показал свою эффективность для налаживания прямых контактов между представителями бизнеса и органов власти регионов двух стран, обсуждения перспектив развития совместных проектов и обмена опытом по цифровизации, образованию и промышленности.

«У Татарстана подписано восемь соглашений с китайскими провинциями. Внешнеторговый оборот РТ с Китаем по итогам прошлого года стал рекордным и превысил 3,3 млрд долларов. Наблюдаем и планомерное развитие совместных проектов. За последние годы Китай стал ключевым иностранным инвестором в экономику республики», – продолжил Раис РТ.

По его словам, доля китайских инвестиций в структуре иностранных инвестиций в Татарстане за прошлый год превысила 80%.

«Наша республика расширяет портфель совместных инновационных и промышленных проектов с КНР от машиностроения до высоких технологий в IT и энергетике», – пояснил Минниханов.

Развивается и транспортно-туристическая инфраструктура. Прямое авиасообщение Казань – Шанхай позволило в прошлом году принять более 8 тыс. туристов из КНР. Кроме того, осуществляются авиаперелеты из Казани на остров Хайнань.

В свою очередь, Татарстане представлены туристические маршруты, специально адаптированные для гостей из Китайской Народной Республики, заключил Минниханов.