Минниханов: В рамках строительной недели БРИКС подписали более 100 соглашений

Более 100 соглашений подписали в рамках первой Международной строительной недели БРИКС, в том числе о реализации крупных инвестиционных проектов в Татарстане. Об этом заявил Раис республики Рустам Минниханов на совещании в Доме Правительства РТ, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Международная строительная неделя проходила в Казани с 10 по 13 ноября. В ее программу вошли 137 мероприятий, отраслевые форумы и выставочная экспозиция. Одним из ключевых событий стал Международный форум «Ребус», посвященный сохранению и развитию исторического наследия поселений.

Рустам Минниханов отметил высокий уровень организации мероприятия и подчеркнул, что такие площадки способствуют укреплению партнерства между странами и обмену опытом.

«Подобные мероприятия позволяют нам укрепить партнерство между странами, обменяться лучшими практиками, найти подходящее решение по актуальным отраслевым вопросам», – сказал Раис Татарстана.