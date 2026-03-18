Раис Татарстана Рустам Минниханов в рамках рабочей поездки в Китай посетил производство автомобилей Maextro компании JAC. Об этом сообщает руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

JAC Motors входит в десятку крупнейших автопроизводителей Китая. Компания выпускает легкие, среднетоннажные и тяжелые грузовики, минивэны, легковые автомобили, электромобили, автобусы, специальные шасси, погрузчики и другие виды техники, а также коробки передач для автомобилей, двигатели, автозапчасти, автоагрегаты и так далее.

Рустам Минниханов неоднократно посещал предприятия холдинга, сегодня ему показали новый продукт – Maextro S800, производящийся как в полностью электрической, так и в гибридной версиях.

Производитель позиционирует автомобиль как премиальный сегмент. Помимо дизайнерских решений внедрен комплекс умных технологий. Это полномасштабное управление жестами и голосовыми командами.

Интеллектуальная система защиты конфиденциальности позволяет в случаях, когда в машине находятся несколько пассажиров, автоматически скрывать основную информацию о звонках/навигации водителя. А также предоставляет целый ряд опций для обеспечения безопасности в случае непредвиденных ситуаций на дорогах.

Как рассказали Рустаму Минниханову, машины Maextro S800 производят порядка 1,5 тыс. роботов, для контроля качества на более чем 80 участках используется искусственный интеллект. Фабрика занимает площадь 540 тыс. квадратных метров. Планируемая целевая годовая мощность – 200 тыс. автомобилей в год.

Раис республики провел тест-драйв автомобиля. Кроме того, руководитель республики посетил научно-исследовательский центр компании JAC, где состоялась презентация новых автомобилей.

Рустаму Минниханову рассказали об основных характеристиках автомобилей и о том, какие технологии применялись при проектировании и производстве продукции.