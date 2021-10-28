Минниханов в пятницу встретится с представителями Боснии и Герцеговины

В конце текущей рабочей недели Президент Татарстана Рустам Минниханов проведет рабочую встречу с представителями Боснии и Герцеговины. Главной темой обсуждения станет активизация взаимовыгодного экономического сотрудничества между двумя республиками. Об этом на брифинге с журналистами сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«Завтра у Президента республики запланирована встреча с министром внешней торговли и экономических отношений Боснии и Герцеговины. <...> В рамках визита также состоится заседание межправительственного совета. С точки зрения товарооборота у нас не такие показатели, какие хотелось бы. Для нас это перспективная точка роста на будущее», — отметила Галимова.

Она добавила, что по итогам 2020 года товарооборот между республиками составил 8,86 млн долларов.

«Поэтому такие визиты позволят нам укрепиться в части экспорта-импорта. Самое крупное направление сотрудничества на сегодняшний день — работа в рамках контракта „Вертолетов России“, заключенного в 2019 году. Есть перспектива в развитии этого направления с учетом гористой местности Боснии и Герцеговины. Производимые на нашем заводе вертолеты с точки зрения характеристик весьма для этого подходят», — заключила руководитель пресс-службы Президента РТ.