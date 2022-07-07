Минниханов в пятницу посетит выставку «Агроволга» в Kazan Expo

В пятницу площадку международной агропромышленной выставки «Агроволга» посетит Президент Татарстана Рустам Минниханов. Событие проходит в павильонах комплекса Kazan Expo, в нем участвуют сотни отраслевых компаний со всей страны. Об этом на брифинге с журналистами сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«С 6 июля у нас стартовала международная агропромышленная выставка „Агроволга-2022“. Завтра запланировано участие Президента РТ в мероприятиях в рамках данной выставки. В целом на выставке ожидается представительство свыше 350 компаний из 41 региона России, посетителями станут около 15 тыс. специалистов и руководителей агропромышленной отрасли», — рассказала Галимова.

Помимо посещения стендов компаний, Рустам Минниханов на полях выставки также примет участие в церемонии вручения ключей от автомобилей.

«Это 16 единиц специально оборудованного автотранспорта, преимущественно автолавки для организаций потребительской кооперации республики. За 4 прошедших года было выдано 84 таких специализированных автотранспорта для потребкооперации. Все это помогает в доставке необходимых продуктов даже в самые отдаленные населенные пункты», — заключила Лилия Галимова.