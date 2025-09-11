Минниханов в преддверии выборов обратился к татарстанцам

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов обратился к жителям республики в преддверии Единого дня голосования.

«Уважаемые татарстанцы! Впереди – Единый день голосования. 14 сентября состоятся выборы: депутатов в представительные органы местного самоуправления, Раиса Республики Татарстан, а также дополнительные выборы депутата Государственного Совета Татарстана по Мелекесскому округу», – напомнил он.

По словам Рустама Минниханова, предвыборный период прошел в конструктивной обстановке: политические партии и кандидаты представили свои программы, состоялись встречи с избирателями и агитационные мероприятия.

В каждом городе и населенном пункте татарстанцы изберут своих представителей: всего в ходе выборов планируется к замещению 7 531 депутатский мандат. Избирательные участки по всей республике откроются в 7.00 и будут доступны для голосования до 20.00, отметил руководитель региона.

«Рассчитываю, что татарстанские избиратели, как и прежде, проявят высокую активность и выразят свою гражданскую позицию», – подчеркнул Рустам Минниханов.

«Дорогие друзья! За последние пять лет республика сохранила свою устойчивость перед лицом внешних вызовов. Мы видим результаты нашего общего труда: сильная экономика, надежная социальная защита, межнациональное и межконфессиональное согласие, комфортная среда для жизни в городах и районах», – заметил Раис РТ.

«Немало было сделано, но еще многое предстоит. Важно, что этот путь мы прошли вместе и, вне зависимости от политических предпочтений, в условиях специальной военной операции и попыток давления извне остаемся единым и сплоченным обществом», – добавил он.

«Приглашаю каждого из вас прийти на избирательные участки 14 сентября всей семьей! От ваших голосов зависит, как будет развиваться наша родная республика. Желаю вам доброго здоровья, счастья и всего самого наилучшего!» – заключил Рустам Минниханов.

ЦИК РТ зарегистрировал кандидатами на выборах Раиса Татарстана Рустама Минниханова («Единая Россия»), Виталия Смирнова («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Руслана Юсупова (ЛДПР) и Хафиза Миргалимова (КПРФ). На выборах депутатов представительных органов местного самоуправления зарегистрировано свыше 11 тыс. кандидатов.