Минниханов в преддверии выборов обратился к татарстанцам
Раис Татарстана Рустам Минниханов обратился к жителям республики в преддверии Единого дня голосования.
«Уважаемые татарстанцы! Впереди – Единый день голосования. 14 сентября состоятся выборы: депутатов в представительные органы местного самоуправления, Раиса Республики Татарстан, а также дополнительные выборы депутата Государственного Совета Татарстана по Мелекесскому округу», – напомнил он.
По словам Рустама Минниханова, предвыборный период прошел в конструктивной обстановке: политические партии и кандидаты представили свои программы, состоялись встречи с избирателями и агитационные мероприятия.
В каждом городе и населенном пункте татарстанцы изберут своих представителей: всего в ходе выборов планируется к замещению 7 531 депутатский мандат. Избирательные участки по всей республике откроются в 7.00 и будут доступны для голосования до 20.00, отметил руководитель региона.
«Рассчитываю, что татарстанские избиратели, как и прежде, проявят высокую активность и выразят свою гражданскую позицию», – подчеркнул Рустам Минниханов.
«Дорогие друзья! За последние пять лет республика сохранила свою устойчивость перед лицом внешних вызовов. Мы видим результаты нашего общего труда: сильная экономика, надежная социальная защита, межнациональное и межконфессиональное согласие, комфортная среда для жизни в городах и районах», – заметил Раис РТ.
«Немало было сделано, но еще многое предстоит. Важно, что этот путь мы прошли вместе и, вне зависимости от политических предпочтений, в условиях специальной военной операции и попыток давления извне остаемся единым и сплоченным обществом», – добавил он.
«Приглашаю каждого из вас прийти на избирательные участки 14 сентября всей семьей! От ваших голосов зависит, как будет развиваться наша родная республика. Желаю вам доброго здоровья, счастья и всего самого наилучшего!» – заключил Рустам Минниханов.