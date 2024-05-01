Минниханов в Праздник Весны и Труда поделился видео о молодом слесаре-сборщике Ту-160

Раис Татарстана Рустам Минниханов в Праздник Весны и Труда опубликовал в своем телеграм-канале видеоролик о молодом специалисте Максиме Колесникове, трудящемся на Казанском авиационном заводе имени С. П. Горбунова.

«Своим примером он рассказывает, что работать на предприятии и престижно и интересно. Бүген Татарстан заводларында яшьләр өчен барлык шартлар да тудырылган (Сегодня на татарстанских заводах созданы все условия для молодых специалистов — перевод с татарского). А ты бы хотел собирать самолеты?» — спросил у подписчиков руководитель республики.

Максим Колесников – слесарь-сборщик летательных аппаратов, работает на предприятии 2-й год. Молодой человек рассказал, что собирает стратегический сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-160, а именно несущую часть самолета. Специалист заявил, что на предприятии производятся самые лучшие самолеты России, и признался, что ему приятно осознавать свою сопричастность к чему-то масштабному.