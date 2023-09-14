Минниханов в послании Госсовету РТ рассказал об успехах Татарстана в машиностроении

Татарстан был и остается крупнейшим машиностроительным центром России, республиканский автогигант КамАЗ является неоспоримым лидером отрасли, а другие компании в регионе не сдают своих позиций, несмотря на внешние вызовы. Об этом заявил Раис РТ Рустам Минниханов в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана.

«В сложившихся непростых условиях: завод безостановочно производит нужную стране автотехнику. Также налажен серийный выпуск грузовиков модельного ряда К5 с улучшенными свойствами, включая самосвалы нового поколения. Растет производство автобусов и электробусов. В планах завода — создание производства по выпуску легковых электромобилей», — поделился глава региона.

Он также сообщил, что беспилотные грузовики КамАЗ в тестовом формате начали перевозить грузы по федеральной трассе М-11 между Москвой и Санкт-Петербургом. Кроме того, по словам Минниханова, завод смог сохранить свои производства комплектующих для дизельных двигателей и освоить создание роботизированных коробок передач, несмотря на уход иностранных партнеров с российского рынка.

«Отмечу и компанию Соллерс, которая после ухода иностранного инвестора смогла сохранить персонал и начала производство новой линейки коммерческих автомобилей», — подчеркнул Раис РТ.

Он также напомнил, что в июле 2022 года при участии Премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Татарстане начал работу завод по производству двигателей на ОЭЗ «Алабуга».