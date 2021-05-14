Президент Татарстана Рустам Минниханов возложил цветы к мемориалу Уральского добровольческого танкового корпуса. Руководителя республики сопровождал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
Мемориал был открыт в 1963 году, когда отмечалось 20-летие формирования пермской танковой бригады, входившей в состав корпуса. Соединение было создано благодаря безвозмездному сверхурочному труду на средства жителей Молотовской (Пермской) Свердловской и Челябинской областей.
Сегодня Минниханов находится с рабочим визитом в Пермском крае. В рамках визита он уже побывал в технопарке высоких технологий Morion, а также ознакомился с продукцией, производящейся в пермской приборостроительной компании.
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Минниханов в Перми почтил память танкистов, погибших на Великой Отечественной войне
Президент Татарстана Рустам Минниханов возложил цветы к мемориалу Уральского добровольческого танкового корпуса. Руководителя республики сопровождал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
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