Минниханов в Перми почтил память танкистов, погибших на Великой Отечественной войне

Президент Татарстана Рустам Минниханов возложил цветы к мемориалу Уральского добровольческого танкового корпуса. Руководителя республики сопровождал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Мемориал был открыт в 1963 году, когда отмечалось 20-летие формирования пермской танковой бригады, входившей в состав корпуса. Соединение было создано благодаря безвозмездному сверхурочному труду на средства жителей Молотовской (Пермской) Свердловской и Челябинской областей.

Сегодня Минниханов находится с рабочим визитом в Пермском крае. В рамках визита он уже побывал в технопарке высоких технологий Morion, а также ознакомился с продукцией, производящейся в пермской приборостроительной компании.