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Ру Тат
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14 мая 2021  10:26

Минниханов в Перми почтил память танкистов, погибших на Великой Отечественной войне

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Президент Татарстана Рустам Минниханов возложил цветы к мемориалу Уральского добровольческого танкового корпуса. Руководителя республики сопровождал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
Мемориал был открыт в 1963 году, когда отмечалось 20-летие формирования пермской танковой бригады, входившей в состав корпуса. Соединение было создано благодаря безвозмездному сверхурочному труду на средства жителей Молотовской (Пермской) Свердловской и Челябинской областей.
Сегодня Минниханов находится с рабочим визитом в Пермском крае. В рамках визита он уже побывал в технопарке высоких технологий Morion, а также ознакомился с продукцией, производящейся в пермской приборостроительной компании.

пермский край рустам минниханов
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