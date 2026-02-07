Минниханов в Омане, наука Татарстана, инновации «нефтянки» и БПЛА: акценты недели

В Кабмине Татарстана рассказали о развитии науки в республике, Рустам Минниханов встретился с первым генконсулом Индии в Казани и посетил Оман, пять ТЭЦ РТ пройдут комплексную модернизацию. Эти темы в видеоподкасте «Акценты недели» обсудили главный редактор «Татар-информа» Ринат Билалов, обозреватель Альберт Бикбов и ведущий Артур Халилуллов.





2 млрд рублей на научно-производственный центр БПЛА

Какие крупные научные проекты будут развивать в Татарстане в ближайшие годы, над чем работают лучшие умы республики и какую роль играют предприятия в развитии науки – об этом на брифинге в Кабинете Министров РТ рассказала вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева.

«Численность научно-исследовательского персонала достигла максимума в новейшей истории Татарстана – порядка 16,5 тыс. человек. В последний раз такого количества мы достигали в 1999 году», – сообщила она.

Один из крупных проектов – научно-производственный центр беспилотных авиационных систем. Вместе с республиканскими средствами на него будет направлено 2 млрд рублей.

Это, а также научные инновации в нефтяной отрасли Татарстана и развитие науки республики в целом обсудили главный редактор «Татар-информа» Ринат Билалов, блогер и обозреватель Альберт Бикбов и ведущий программы Артур Халилуллов.

Дипломатия Минниханова в Омане и в Казани

На этой неделе Раис Татарстана Рустам Минниханов находился с рабочим визитом в Султанате Оман. Одной из целей его поездки было участие в международной торговой выставке OMNEX 2026, где республика впервые организовала свой стенд, сделав акцент на продвижении темы исламских финансов и продукции халяль.

Минниханов подчеркнул, что Татарстан – общепризнанный центр развития контактов России с исламским миром.

Кроме того, лидер республики уже в столице Татарстана провел встречу с первым Генеральным консулом Индии в Казани господином Джейсундхаром. Ожидается, что открытие генконсульства позволит укрепить экономические, политические и культурные связи наших стран, а также даст дополнительный импульс межрегиональному сотрудничеству.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

126 млрд рублей на модернизацию ТЭЦ

Наконец, участники видеоподкаста «Акценты недели» обсудили большое событие в энергетической отрасли Татарстана: пять теплоэлектростанций республики вошли в федеральную программу комплексной модернизации.

До 2031 года в обновление генерирующих объектов планируется вложить 126 млрд рублей.

Модернизация позволит снизить цены на электроэнергию, поставляемую этими ТЭЦ на оптовый рынок, за счет более высокого КПД нового высокотехнологичного оборудования.