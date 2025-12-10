news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Экономика 10 декабря 2025 14:27

Минниханов в ОАЭ обсудил перспективы сотрудничества с главой портового оператора DP World

Читайте нас в
Телеграм
Минниханов в ОАЭ обсудил перспективы сотрудничества с главой портового оператора DP World
Фото: пресс-служба Раиса РТ

В ходе рабочей поездки в Объединенные Арабские Эмираты Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с председателем DP World, одного из крупнейших портовых операторов, Султаном Ахмедом бин Сулайемом. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Компания DP World оперирует более чем 78 морскими терминалами и самым большим индустриальным парком мира Jebel Ali Free Zone (JAFZA).

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В ходе разговора Рустам Минниханов обратил внимание, что Президентом России Владимиром Путиным приоритетной целью определена диверсификация логистических маршрутов, в первую очередь – за счет создания транспортного коридора «Север – Юг».

«Татарстан благодаря географическому положению и развитой инфраструктуре является узловым центром данного
коридора. Мы заинтересованы в развитии трансграничной торговли с ОАЭ и вашей компанией», – заверил Раис РТ.

#ОАЭ #оаэ и татарстан #Рустам Минниханов
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
МРОТ в Татарстане в 2026 году: размер, и как повлияет на зарплаты и пособия

МРОТ в Татарстане в 2026 году: размер, и как повлияет на зарплаты и пособия

9 декабря 2025
«За прошлое нападение на Шевырёву мне заплатили»: в Казани продлили арест

«За прошлое нападение на Шевырёву мне заплатили»: в Казани продлили арест

9 декабря 2025