Минниханов в ОАЭ обсудил перспективы сотрудничества с главой портового оператора DP World

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В ходе рабочей поездки в Объединенные Арабские Эмираты Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с председателем DP World, одного из крупнейших портовых операторов, Султаном Ахмедом бин Сулайемом. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Компания DP World оперирует более чем 78 морскими терминалами и самым большим индустриальным парком мира Jebel Ali Free Zone (JAFZA).

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В ходе разговора Рустам Минниханов обратил внимание, что Президентом России Владимиром Путиным приоритетной целью определена диверсификация логистических маршрутов, в первую очередь – за счет создания транспортного коридора «Север – Юг».

«Татарстан благодаря географическому положению и развитой инфраструктуре является узловым центром данного

коридора. Мы заинтересованы в развитии трансграничной торговли с ОАЭ и вашей компанией», – заверил Раис РТ.