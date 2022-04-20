Минниханов в Нижнекамске обсудит экологическую безопасность предприятий с экспертами РАН

Рустам Минниханов на этой неделе посетит нижнекамский промышленный кластер для обсуждения вопросов экологии на предприятиях, а также развития этого направления в условиях санкций. Об этом на брифинге с журналистами сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«Президент Татарстана посетит Нижнекамск. Там состоится заседание межведомственной рабочей группы по обеспечению экологической безопасности при развитии нижнекамского промышленного узла с участием представителей научного совета Российской академии наук по глобальным экологическим проблемам», – отметила Галимова.

Она добавила, что на заседание в Нижнекамск приедет большое количество научных сотрудников, отраслевых экспертов по работе с крупными промышленными кластерами.

«Будет обсуждаться направление сотрудничества химии и нефтехимии республики с РАН в условиях санкций, а также внедрение в республике инновационных разработок по решению вопросов экологической безопасности и другие вопросы», – заключила Лилия Галимова.

