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Ру Тат
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Официальная хроника
20 апреля 2022  11:23
Егор Никитин

Минниханов в Нижнекамске обсудит экологическую безопасность предприятий с экспертами РАН

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Рустам Минниханов на этой неделе посетит нижнекамский промышленный кластер для обсуждения вопросов экологии на предприятиях, а также развития этого направления в условиях санкций. Об этом на брифинге с журналистами сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«Президент Татарстана посетит Нижнекамск. Там состоится заседание межведомственной рабочей группы по обеспечению экологической безопасности при развитии нижнекамского промышленного узла с участием представителей научного совета Российской академии наук по глобальным экологическим проблемам», – отметила Галимова. 

Она добавила, что на заседание в Нижнекамск приедет большое количество научных сотрудников, отраслевых экспертов по работе с крупными промышленными кластерами. 

«Будет обсуждаться направление сотрудничества химии и нефтехимии республики с РАН в условиях санкций, а также внедрение в республике инновационных разработок по решению вопросов экологической безопасности и другие вопросы», – заключила Лилия Галимова. 
 

#лилия галимова #Рустам Минниханов #экологическая безопасность
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