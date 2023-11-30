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Минниханов в Набережных Челнах осмотрел политехнический колледж
Сегодня в ходе рабочей поездки в Набережные Челны Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил политехнический колледж. Его сопровождали мэр Автограда Наиль Магдеев и генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин, сообщает пресс-служба руководителя республики.
В том числе Рустам Минниханов осмотрел учебные кабинеты, лаборатории материаловедения, программного управления станками, учебно-производственные мастерские и сварочный полигон.
Набережночелнинский политехнический колледж был основан еще в 1981 году. Учебное заведение готовит электромонтеров, сварщиков, наладчиков станков, токарей, фрезеровщиков и слесарей, а также специалистов по ремонту автотранспорта. Сейчас здесь обучаются 1175 студентов. Общее число сотрудников достигает 140 человек.
Образовательное учреждение тесно взаимодействует с челнинскими предприятиями. Среди них — КАМАЗ, «ТЭМПО», «КАМАЗ-Энерго», «АвтоЗилЦентр», Завод механических трансмиссий», филиал Сетевой компании — Набережночелнинские электрические сети и другие.
В 2019 году колледжу присвоили статус ресурсного центра, отремонтировали учебные помещения и закупили новое оборудование. В прошлом году при поддержке КАМАЗа учебное заведение одержало победу в федеральном конкурсе «Профессионалитет 2023». В этом году был проведен капитальный ремонт кровли общежития.
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