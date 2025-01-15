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Политика 15 января 2025 18:46

Минниханов в Москве встретился с генсеком Ассамблеи народов Евразии

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Минниханов в Москве встретился с генсеком Ассамблеи народов Евразии
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов в Москве встретился с генеральным секретарем Ассамблеи народов Евразии Андреем Бельяниновым. Об этом сообщили в пресс-службе руководителя РТ.

В разговоре были затронуты вопросы сотрудничества, развития контактов на разных уровнях.

Бельянинов в течение нескольких лет принимал участие в экономическом форуме «Россия — Исламский мир. KazanSummit» и ряде других мероприятий.

В пресс-службе Раиса Татарстана отметили, что в рамках рабочего визита в столицу у Рустама Минниханова состоятся еще несколько деловых встреч и переговоров.

#Рустам Минниханов #рабочая поездка
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