Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минниханов в Москве встретился с генсеком Ассамблеи народов Евразии
Раис Татарстана Рустам Минниханов в Москве встретился с генеральным секретарем Ассамблеи народов Евразии Андреем Бельяниновым. Об этом сообщили в пресс-службе руководителя РТ.
В разговоре были затронуты вопросы сотрудничества, развития контактов на разных уровнях.
Бельянинов в течение нескольких лет принимал участие в экономическом форуме «Россия — Исламский мир. KazanSummit» и ряде других мероприятий.
В пресс-службе Раиса Татарстана отметили, что в рамках рабочего визита в столицу у Рустама Минниханова состоятся еще несколько деловых встреч и переговоров.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»