Рустам Минниханов в Москве провел встречу с Алексеем Дюминым

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Раис Татарстана Рустам Минниханов, который находится с рабочим визитом в Москве, провел встречу с помощником Президента России Алексеем Дюминым. О том, как проходит его рабочий день в столице, руководитель РТ написал в своем телеграм-канале.

Одной из тем разговора стала совместная работа в рамках Государственного Совета России – Дюмин является секретарем Госсовета РФ.

«Решением Президента страны возглавляю комиссию по инфраструктуре, — напомнил Минниханов. — Будем продолжать работу по развитию населенных пунктов, обновлению жилищного фонда, развитию коммунальной инфраструктуры».