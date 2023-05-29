Минниханов в Москве принял участие в заседании по развитию МСП

Раис Татарстана Рустам Минниханов, находящийся с рабочей поездкой в Москве, принял участие в заседании Правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего бизнеса. На мероприятии обсуждались планы по дальнейшему развитию МСП, меры поддержки предпринимателей.

Провел заседание Премьер-министр России Михаил Мишустин. По его словам, в стране реализуется целый комплекс мер поддержки бизнеса, в частности национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

«Кроме того, год назад были усилены стимулы для наращивания спроса на продукцию предпринимателей. Например, увеличена квота по закупкам государственных компаний — с 20% до 25%. В результате крупнейшие заказчики направили на это свыше 7 трлн рублей», — привел в пример он.

Кроме того, снизить нагрузку на предпринимателей помог мораторий на проверки. Он отметил, что число таких мероприятий снизилось до исторического минимума — за прошлый год по стране проведено менее 340 тыс. проверок.

В то же время было проведено более 560 тыс. профилактических визитов. «Предпринимателям помогали, объясняли, как сделать правильно, а не штрафовали», — подчеркнул Мишустин.