Минниханов в Москве принял участие в сессии по плану национальных целей развития

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов находится с рабочей поездкой в Москве. В рамках визита он принял участие в стратегической сессии, посвященной формированию единого плана для достижения национальных целей развития до 2030 года и на перспективу до 2036-го. Об этом сообщили в пресс-службе руководителя республики.

Провел мероприятие Премьер-министр России Михаил Мишустин.

По данным Председателя Правительства РФ, в ближайшие три года на реализацию национальных проектов, согласно проекту бюджета России, выделят порядка 19 триллионов рублей. Разрабатываемый план объединит указ, 19 национальных проектов и свыше 49 госпрограмм, различные стратегии, законы, дорожные карты и инвестпрограммы госкорпораций.

Работа будет проводится во взаимодействии различных ведомств и в разных отраслях. Необходимые улучшения будут проходить оценку более чем по 90 показателям. Таким образом будет вырабатываться дальнейшая стратегия на средне- и долгосрочный периоды.