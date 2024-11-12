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Минниханов в Москве принял участие в сессии по плану национальных целей развития
Раис Татарстана Рустам Минниханов находится с рабочей поездкой в Москве. В рамках визита он принял участие в стратегической сессии, посвященной формированию единого плана для достижения национальных целей развития до 2030 года и на перспективу до 2036-го. Об этом сообщили в пресс-службе руководителя республики.
Провел мероприятие Премьер-министр России Михаил Мишустин.
По данным Председателя Правительства РФ, в ближайшие три года на реализацию национальных проектов, согласно проекту бюджета России, выделят порядка 19 триллионов рублей. Разрабатываемый план объединит указ, 19 национальных проектов и свыше 49 госпрограмм, различные стратегии, законы, дорожные карты и инвестпрограммы госкорпораций.
Работа будет проводится во взаимодействии различных ведомств и в разных отраслях. Необходимые улучшения будут проходить оценку более чем по 90 показателям. Таким образом будет вырабатываться дальнейшая стратегия на средне- и долгосрочный периоды.
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