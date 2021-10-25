Минниханов в Москве принял участие в сессии о ценовой конъюнктуре мировых рынков

Сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в стратегической сессии о ценовой конъюнктуре мировых рынков и мерах по ограничению ее влияния на внутренние цены, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Мероприятие прошло в Координационном центре Правительства РФ в Москва.

Со вступительным словом обратился Премьер-министр РФ Михаил Мишустин: «Итоги следующего сельскохозяйственного года начинают закладываться уже этой осенью. Поэтому нужно сгладить влияние мировой конъюнктуры. Президент поручил внимательно проанализировать нынешнее положение и до 1 ноября разработать комплекс мер по нейтрализации рисков формирования в России негативных последствий дефицита энергии в странах Европы. В том числе — дестабилизации рынков азотных удобрений, металлургической продукции и продовольствия».

Состоялось обсуждение возможных шагов, чтобы гарантировать доступность удобрений на внутреннем рынке, а также сохранить конкурентоспособность и экспортные возможности российских производителей таких товаров.