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Ру Тат
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Официальная хроника
13 апреля 2022  12:34
Егор Никитин

Минниханов в Москве посетит Аграрный университет имени Тимирязева

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Президент Татарстана в предстоящие дни намерен посетить расположенный в столице страны Аграрный университет имени Тимирязева. Руководитель республики ознакомится с отраслевыми проектами, реализуемыми в вузе, а также побеседует с учащимися там студентами-татарстанцами. Об этом на брифинге сообщила журналистам руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«Прорабатывается вопрос о посещении Российского государственного аграрного университета имени Тимирязева в Москве. На базе данного вуза создана целая сеть аграрных образовательных и научно-исследовательских учреждений в нашей стране. Эта та отрасль, которая очень интересна для нашей республики с точки зрения подготовки кадров и совместных научных разработок», — подчеркнула Галимова.

Она добавила, что за более чем полтора века в стенах Московской сельскохозяйственной академии было подготовлено свыше 200 тыс. высококвалифицированных специалистов. 

«На сегодняшний день порядка 80 татарстанцев-студентов обучаются там. Это будущие передовики производства», — заключила Лилия Галимова. 

#лилия галимова #Сельское хозяйство #подготовка кадров #Рустам Минниханов
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