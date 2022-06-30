Минниханов в Мордовии примет участие во Всероссийском сельском Сабантуе

На текущей неделе Президент Татарстана Рустам Минниханов намерен посетить с визитом Мордовию, где пройдет ряд встреч между деловыми кругами двух регионов, а также откроется Всероссийский сельский Сабантуй. Об этом на брифинге с журналистами сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«В рамках визита запланирована встреча с главой Республики Мордовия. Если говорить о товарообороте между двумя регионами, то по последним данным он находится в районе 4 млрд рублей. Ряд наших крупных промышленных предприятий сотрудничает с Мордовией», — отметила Галимова.

Она добавила, что визит Президента РТ будет способствовать расширению списка сотрудничающих компаний двух республик, росту показателя товарооборота.

«Помимо деловой повестки, там будет проведение Всероссийского сельского Сабантуя, в котором Рустам Нургалиевич планирует принять участие», — заключила Лилия Галимова.

Сельский Сабантуй в Мордовии пройдет 1 и 2 июля. Праздник плуга организуют в селе Аксеново Лямбирского района РМ.