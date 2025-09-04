Минниханов в Мензелинском районе встретился с аграриями и главами поселений

Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня посетил с рабочей поездкой Мензелинский район республики. Его сопровождали вице-премьер РТ – министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров и глава муниципалитета Айдар Салахов, сообщает пресс-служба руководителя республики.

В ходе поездки Рустам Минниханов осмотрел молочный комплекс ООО «Камский Бекон». Эта компания обрабатывает в Мензелинском районе 16,4 тыс. гектаров пашни. Основную площадь занимает кормовой клин для обеспечения поголовья крупного рогатого скота высокотехнологичными кормами. На конец августа было заготовлено 73,2 тыс. тонн кормов.

В хозяйстве насчитывается 17,2 тыс. голов КРС, в том числе 8,2 тыс. коров. Суточный надой молока достигает 236 тонн. С начала года предприятие произвело 47,8 тыс. тонн молока. В 2025-2026 годах предполагается довести поголовье дойных коров до 9,5 тыс. животных.

В 2024 году компания «Камский Бекон» возвела 11 корпусов телятников на 6,4 тыс. голов, идет строительство 6 корпусов на 3 тыс. дойных коров. Построены 9 силосно-сенажных траншей на 17,5 тыс. тонн каждая.

На территории комплекса состоялась встреча с аграриями и главами сельских поселений района. К данному моменту в муниципалитете убрано 27,6 тыс. гектаров – 71% площадей. Комбайнеры намолотили 125 тыс. тонн зерна нового урожая. Урожайность составляет 45 ц/га. Вскоре планируется приступить к уборке сахарной свеклы – предстоит убрать 3,7 тыс. га.

В Мензелинском районе зафиксирован рост поголовья. На сегодня насчитывается 24,6 тыс. голов КРС (рост 6%), из которых 11,3 тыс. – дойные коровы (рост 13%). За январь – июль произведено 66 тыс. тонн молока, что означает увеличение на 15%.

В хозяйствах района имеются 280 тракторов, 77 зерноуборочных и 19 кормоуборочных комбайнов, 80 грузовых автомобилей. При этом организована системная работа по обновлению парка: с начала 2025 года приобретено 36 единиц сельскохозяйственной техники.

Рустам Минниханов высоко оценил достижения Мензелинского района и заверил, что в республике будет продолжена реализация всех проектов и программ.