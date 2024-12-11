Минниханов в Малайзии: «Все чаще ложь и несправедливость выдаются за добро и демократию»

Раис Татарстана Рустам Минниханов посещает с рабочим визитом Малайзию, где провел заседание Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир». Что стало предметом обсуждения и что связывает республику и юго-восточную страну – в материале обозревателя Альберта Бикбова.





Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом Малайзию

Фото: rais.tatarstan.ru

Визит к новому партнеру БРИКС

После судьбоносного казанского саммита БРИКС в ноябре Малайзия была официально приглашена в объединение в качестве партнера. В свою очередь Малайзия заявила о своей готовности стать страной – партнером БРИКС.

На этой высокой ноте, развивая итоги успешного саммита в Казани, Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил Малайзию, где провел заседание Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир».

Минниханов посещал Малайзию сравнительно недавно – в августе, и тогда Раис РТ предложил провести заседание группы в Куала-Лумпуре. Эта инициатива Раиса Татарстана была поддержана малайзийским руководством.

До заседания группы Рустам Минниханов и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим провели короткую встречу Фото: rais.tatarstan.ru

Опыт Малайзии вызывает большой интерес

До заседания группы Рустам Минниханов и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим провели короткую встречу. Руководитель республики поблагодарил премьера за организацию и личное участие в заседании Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир».

«Опыт вашей страны во многих сферах, ее развитый рынок исламских финансов, халяльных продуктов и услуг вызывают большой интерес во всем мире, в том числе и в России. Надеемся, что российско-малайзийские связи получат свое дальнейшее развитие. Татарстан готов этому активно способствовать», – подчеркнул Раис.

Татарстан поддерживает связи с рядом регионов Малайзии, в частности с штатами Джохор и Саравак. Объем товарооборота, несмотря на увеличение, остается небольшим, всего $61 млн. Этот год показывает рост в 1,5 раза.

Татарстан поддерживает связи с рядом регионов Малайзии Фото: rais.tatarstan.ru

Рустам Минниханов заметил, что Татарстан, как экспортно ориентированная республика с мощным промышленным потенциалом, готов поставлять самый широкий спектр продукции. В части сельского хозяйства достигнуты договоренности по реализации татарстанской продукции в Малайзии, вопросам аккредитации в сфере халяль, а также академическому сотрудничеству. Республика – пилотный регион по внедрению принципов исламского (партнерского) банкинга и финансирования в России. Это еще одна перспективная сфера для взаимодействия.

Рустам Минниханов обратился к премьер-министру Малайзии с предложением провести одно из заседаний межправительственной комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству между Малайзией и Россией в Казани.

В свою очередь Анвар Ибрагим подчеркнул важность укрепления сотрудничества между Россией и Малайзией. И отдельно поделился радостью от того, как развивается сотрудничество его страны с Татарстаном как с одним из успешных регионов России.

Развивая итоги успешного саммита в Казани, Раис Татарстана провел заседание Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» Фото: rais.tatarstan.ru

Давнее тесное сотрудничество

Сотрудничество Малайзии и Татарстана началось в 1997 году — с визита первого Президента РТ, сейчас –Государственного Советника РТ Минтимера Шаймиева в это юго-восточное государство. Эту традицию продолжил и Раис Татарстана Рустам Минниханов, который впервые отправился в Малайзию в 2010 году. Тогда руководитель республики полетел в Куала-Лумпур по приглашению экс-премьера страны, доктора Махатхира Мохамада. Именно он осуществил кардинальную модернизацию государства за счет IT-технологий и иностранных инвестиций. «Доктор М» считается автором малайзийского экономического чуда. Махатхир Мохамад приезжал и в Казань.

Рустам Минниханов впервые отправился в Малайзию в 2010 году по приглашению экс-премьера страны, доктора Махатхира Мохамада Фото: tatarstan.ru

Затем была поездка Минниханова с делегацией от республики в Малайзию в 2013 году. Татарстанцев знакомили с новшествами и управленческими решениями Малайзии.

В 2018 году Президент РТ Рустам Минниханов прилетал в Малайзию, чтобы посмотреть строящийся экогород Forest City и побывать в зоне экономического развития «Искандар». Ее Минниханову показывали и в 2013-м.

Буквально в прошлом году Минниханов заявлял, что российско-малайзийские контакты поддерживаются на регулярной основе и что Малайзия — надежный торговый партнер Российской Федерации.

В 2018 году Президент РТ Рустам Минниханов прилетал в Малайзию, чтобы посмотреть строящийся экогород Forest City Фото: tatarstan.ru

К слову, представители Малайзии тоже регулярно прилетают в Татарстан. Наиболее исповедуемой религией там является ислам, поэтому гости из Малайзии являются участниками Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum». Например, в мае этого года состоялся круглый стол «Россия – Малайзия: экономические аспекты регионального сотрудничества». В нем участвовала официальная делегация Малайзии во главе с замминистра туризма, искусств и культуры господином Хайрулом Фирдаусом Акбаром Ханом.

Исламский фактор многополярности и приветствие от Путина

Символично, что именно здесь, в Малайзии, 20 лет назад на заседании ОИС прозвучало заявление Президента Российской Федерации Владимира Путина о присоединении России к Организации Исламская конференция (затем – Организация исламского сотрудничества (ОИС) в качестве наблюдателя. Такой славный юбилей придал заседанию особый торжественный оттенок.

Ключевая тема заседания группы – «Взаимодействие России и исламского мира в эпоху формирующейся многополярности». В заседании приняли участие около 200 человек. Помимо участников группы были также представлены лидеры мусульманских сообществ стран БРИКС, Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), а также различные профильные эксперты. В повестке, в частности, подведение итогов саммита БРИКС, который прошел в Казани в октябре, развитие сотрудничества в экономике, исламском банкинге и безопасности.

В Малайзии 20 лет назад на заседании ОИС прозвучало заявление Владимира Путина о присоединении России к Организации Исламская конференция Фото: kremlin.ru

Россия и исламский мир вместе выступают за создание справедливого демократического миропорядка, основанного на равенстве и верховенстве международного права. Их позиции во многом близки по ряду вопросов региональной и глобальной повестки, говорится в приветствии Президента России Владимира Путина, которое зачитал Минниханов.

«В ходе заседания предстоит рассмотреть широкий круг вопросов. Особого внимания традиционно заслуживает проблематика урегулирования региональных конфликтов и кризисов, а также борьбы с террористической угрозой. Важно подумать и о координации усилий в сферах образования и просвещения в целях более эффективного противодействия распространению экстремистской идеологии», — обратил внимание Президент РФ.

Путин подчеркнул, что Россия уделяет большое внимание развитию дружественных отношений с мусульманскими странами. Работа идет не только по двусторонней линии, но и в рамках Организации исламского сотрудничества. В заключение он выразил уверенность, что инициативы группы позволят и в дальнейшем развивать взаимовыгодные связи между странами.

Рустам Минниханов в ходе своего выступления на заседании группы резко раскритиковал сложившуюся западную парадигму обустройства мира Фото: rais.tatarstan.ru

Малайзийская речь Минниханова

В свою очередь Рустам Минниханов в ходе своего выступления на заседании группы резко раскритиковал сложившуюся западную парадигму обустройства мира.

По словам Минниханова, в попытках сохранить свое влияние Запад использует шантаж, санкции и воровство активов. Он отметил, что Запад пытается переформатировать международные отношения в свою пользу. При этом западные страны не терпят альтернативную точку зрения.

«Все больше и чаще черное выдается за белое, мужчина за женщину, ложь и несправедливость — за добро и демократию, а международное право подменяется системой правил в интересах определенной группы стран. Это тупиковый путь, который вредит всему миру», — пояснил Минниханов.

Рустам Минниханов отметил, что нужна альтернативная повестка, которая сохранит мир и стабильность. Страны при этом смогут получить возможность развиваться в равных конкурентных условиях.

Минниханов отметил, что нужна альтернативная повестка, которая сохранит мир и стабильность Фото: rais.tatarstan.ru

Наша цель – Палестинское государство

Минниханов также резко осудил конфликт на Ближнем Востоке.

«Мы видим, что эскалация в зоне палестино-израильского конфликта ведет к катастрофическим последствиям для всего Ближнего Востока, втягивая в воронку противостояния всё большее число стран. Путь к нормализации в данном регионе хорошо известен – это прекращение кровопролития; создание условий для политического урегулирования на общепризнанной международно-правовой основе и образование независимого палестинского государства», – сказал Минниханов.

С этим утверждением трудно не согласиться, особенно сейчас, когда Израиль, поправ все нормы международного права, совершает захват сирийской территории в районе Голанских высот. Примечательно, что такая аннексия Израилем территории Сирии не сопровождается никакими санкциями и даже маломальским осуждением со стороны западного сообщества. Напротив, Госдепартамент США считает оправданным предпринятый Израилем захват сирийской территории в районе Голанских высот, заявил представитель ведомства Мэтью Миллер. Примерно такое же лицемерное поведение Запада было и по отношению к массовому геноциду Израилем палестинского населения в секторе Газа.

Минниханов глубоко прав, обращая внимание мировой общественности, и прежде всего стран исламского мира, на необходимость урегулирования ситуации на Ближнем Востоке через создание независимого Палестинского государства, чему так противится Израиль.