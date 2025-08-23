Минниханов в Лениногорском районе посетил премьеру спектакля «Кара Алтын»

Фото: © Александр Хевронин / «Татар-информ»

Премьера иммерсивного спектакля «Кара Алтын» прошла сегодня на площадке Музея нефти в селе Шугурово Лениногорского района РТ. Одним из зрителей первого показа постановки стал Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Площадкой спектакля, рассказывающего о первооткрывателях нефти и первых нефтедобытчиках, стала вся территория музея. Среди задействованных в постановке были не только профессиональные актеры, но и потомки первых нефтяников.

В соответствии с названием спектакля, отсылающего к распространенному перифрастическому именованию нефти («черное золото»), костюмы артистов и декорации были выдержаны в черных и золотых тонах.

Постановка включала шесть локаций, но такова сокращенная версия спектакля. В полной их может оказаться гораздо больше.

На каждой из локаций последовательно рассказывали о различных историях нефтедобычи: первых скважинах, этапах развития, энтузиазме работников и их первых успехах. Финальным моментом стало появление птицы Умай – символа счастья и благословения в тюркской мифологии.

Постановка порадовала зрителей рассказом о большом числе исторических событий, включающем хореографические и вокальные номера. Кроме того, было много вставок, в ходе которых артисты взаимодействовали непосредственно со зрителями.

Спектакль приурочен к 75-летию «Татнефти» и отражает ключевые этапы развития компании – от первых скважин до современных достижений.