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Ру Тат
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Официальная хроника
7 июля 2022  12:53

Президент Татарстана в Курбан-байрам традиционно посетит Галеевскую мечеть

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Президент Татарстана Рустам Минниханов встретит Курбан-байрам 9 июля на площадке Галеевской мечети, куда прибудет перед стартом намаза. Об этом на брифинге с журналистами сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«Президент РТ традиционно принимает участие в этом празднике, в последние несколько лет он посещает Галеевскую мечеть. В этот раз все по-прежнему будет проходить в традиционном формате», – отметила Галимова. 

Она добавила, что в семье руководителя республики чтят и уважают религиозные традиции.

«К 3 часам он прибудет в мечеть, чтобы участвовать в праздничном намазе», – заключила Галимова. 
 

#лилия галимова #Рустам Минниханов #курбан байрам #Галеевская мечеть #праздничный намаз
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