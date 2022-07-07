Президент Татарстана в Курбан-байрам традиционно посетит Галеевскую мечеть

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретит Курбан-байрам 9 июля на площадке Галеевской мечети, куда прибудет перед стартом намаза. Об этом на брифинге с журналистами сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«Президент РТ традиционно принимает участие в этом празднике, в последние несколько лет он посещает Галеевскую мечеть. В этот раз все по-прежнему будет проходить в традиционном формате», – отметила Галимова.

Она добавила, что в семье руководителя республики чтят и уважают религиозные традиции.

«К 3 часам он прибудет в мечеть, чтобы участвовать в праздничном намазе», – заключила Галимова.

