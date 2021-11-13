Минниханов: В «красных зонах» очень много молодых — Covid не делает исключений

Ежедневно в Татарстане регистрируется по 8–10 смертей от коронавируса. Согласно статистике — в основном это пожилые люди, однако вирус не делает исключений, и в «красных зонах» больниц РТ находится очень много молодых людей. Об этом на субботнем совещании в Доме Правительства РТ рассказал Президент республики Рустам Минниханов.

«Нас очень беспокоит низкие темпы вакцинации граждан старше 60 лет, — подчеркнул он. — Среди них привито только 46%. В то же время статистика показывает, что большая часть смертельных случаев приходится именно на пожилых людей. Нужно беречь себя. Нет другого способа защититься от этой болезни. Только в нашей республике от коронавируса умерли больше тысячи человек. Если бы они вовремя вакцинировались, то остались бы живы».

Руководитель республики подчеркнул, что введенные в Татарстане ограничения будут действовать вплоть до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки. Помимо этого, сейчас проводится большая работа с транспортными компаниями. Так, власти Татарстана готовы помочь республиканским перевозчикам с покупкой техсредств для проверки QR-кодов, а также окажут финансовую поддержку в случае падения пассажиропотока.

Рустам Минниханов подчеркнул, что сейчас в республике созданы все условия для тех, кто хочет привиться от Covid-19.

«Сегодня есть два пути: либо вакцинироваться, либо переболеть и столкнуться с последствиями после ковида. Это касается не только взрослых. В „красных зонах“ очень много молодых людей», — заметил он.