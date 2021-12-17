Минниханов: В консолидированный бюджет Татарстана в 2021 году поступит 414 млрд рублей

Фото: архив ИА «Татар-информ», Егор Никитин

Доходы консолидированного бюджета Татарстана по итогам 2021 года прогнозируются в объеме 414 млрд рублей. Об этом сообщил Президент республики Рустам Минниханов на совещании финансовых, налоговых и казначейских органов в Правительстве РТ.

«Собственные доходы республики оцениваются в 333 млрд рублей, мы ждем этих цифр. С учетом федеральных программ вся сумма доходов будет 414 млрд рублей. Сейчас важно сохранить положительную динамику экономики и доходов бюджета для безусловного исполнения расходных полномочий», — отметил Минниханов.

По словам Президента РТ, необходимо продолжить работу с резервами и с убыточными предприятиями для восстановления их деятельности. Также следует продолжить работу по сокращению задолженности в бюджет. На сегодня она составляет 7,9 млрд рублей. Минниханов подчеркнул, что в результате кропотливой работы ее удалось сократить на 859 млн рублей.

Расходы консолидированного бюджета оцениваются на уровне 416 млрд рублей. «В текущем году республика выполняет все бюджетные обязательства. Из этой суммы порядка трети расходов — выплата заработной платы с учетом всех тех задач, которые определены майскими указами Президента страны», — уточнил Рустам Минниханов.

Он сообщил, что на реализацию национальных проектов будет направлено в этом году 34,1 млрд рублей, из них 25,4 млрд — это средства федерального бюджета, а 8,7 млрд — бюджета республики.

«Самое главное — до конца года мы должны освоить все эти средства, ввести в строй все запланированные объекты. Мы еженедельно внимательно смотрим за этими процессами. Особо отмечу, что все цели и показатели национальных проектов должны быть выполнены. Также необходимо обеспечить максимальное участие республики в мероприятиях национальных проектов и в будущем году», — подчеркнул Минниханов.

Президент РТ напомнил, что бюджет на 2022 год уже принят. «Он напряженный. Дефицит у нас — 24 млрд рублей. Его нам необходимо покрыть за счет резервов», — сказал руководитель республики.

Рустам Минниханов поручил муниципалитетам завершить работу над бюджетами до 20 декабря. Они должны быть сбалансированными, бездефицитными и строго соответствовать согласованным с Минфином Татарстана параметрам.