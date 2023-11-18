Минниханов в КНР, трасса М12 в Татарстане, 100 дней до Игр будущего: обзор событий недели

Главное событие недели – рабочий визит Рустама Минниханова в китайский Шэньчжэнь Фото: t.me/apparatustatar

Поднебесная становится ближе: Рустам Минниханов посетил китайский Шэньчжэнь

Главное событие недели – рабочий визит Рустама Минниханова в китайский Шэньчжэнь. Раис Татарстана прибыл в Поднебесную для участия в Китайской выставке высоких технологий – одной из крупнейших в Юго-Восточной Азии: ежегодно в ней принимают участие около тысячи компаний и 500 тысяч человек.

На выставке были представлены последние разработки в сфере искусственного интеллекта, цифровой экономики, 5G, интернета вещей, антипандемийных IT-услуг, технологии чипов, больших данных, облачных хранений, информационной безопасности, блокчейна и другие. Интересно, что китайцы показали даже проект летающего автомобиля, у которого собралось большее количество посетителей выставки.

Кроме выставки Рустам Минниханов посетил производства компании Shenzhen Hynovation Technologies, где ему рассказали о разработке магистрального тягача и междугороднего автобуса, работающих на водороде. Руководитель республики отметил, что интерес к водородным технологиям очень высокий и Татарстан готов рассмотреть варианты сотрудничества. Также Раис РТ осмотрел производство компании BYD – конгломерата, включающего в себя производство автомобилей и аккумуляторов и электроники.

Интерес Татарстана к высоким технологиям Китая оправдан не только в силу текущей геополитической ситуации. Он связан также с недавними конкретными инициативами республики, например с открытием на территории ОЭЗ «Иннополис» в Лаишевском районе нового завода группы компаний ICL – по поверхностному монтажу электронных печатных плат и производству вычислительной техники.

Олег Коробченко назвал приоритетные направления сотрудничества с КНР: интеллектуальные решения, автомобилестроение и нефтехимическая отрасль Фото: t.me/apparatustatar

Вице-премьер – министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко, который также находился в Китае, назвал «Татар-информу» приоритетные направления сотрудничества с КНР. Это интеллектуальные решения, автомобилестроение и нефтехимическая отрасль.

В принципе, становится очевидной экономическая стратегия Татарстана по отношению к Китаю – стать неким евразийским хабом России для перевалки товаров. А столь активное экономическое взаимодействие подтянет за собой и сотрудничество в культурно-образовательной сфере, где тоже возможна реализация концепции «ворот в Россию для Китая».

Что касается высокой политики, то не следует забывать, что в 2024 году председатель КНР Си Цзиньпин может посетить Казань. Си ждут во главе китайской делегации на форум лидеров стран БРИКС. Такой визит на высшем уровне требует от Татарстана большой предварительной работы по дипломатическому взаимодействию с Китаем.

Можно прогнозировать только дальнейшую интенсификацию и расширение татарстано-китайского сотрудничества. Так что подобные визиты друг к другу станут не единичным, а по-настоящему поточным явлением.

В Казани прошел Всероссийский форум родного языка «Туган тел» с участием 800 учителей татарского языка и литературы со всей страны Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Светлое будущее татар: в Казани прошел Всероссийский форум родного языка

Важное событие недели в национальной и образовательной сфере – в Казани прошел Всероссийский форум родного языка «Туган тел». Со всей страны собрались 800 учителей татарского языка и литературы, а также преподаватели мусульманских образовательных организаций. В рамках форума работала выставка, где были представлены различные книги для детей и взрослых на татарском языке, плакаты, национальные украшения, костюмы, татарские газеты и журналы.

В работе форума принял участие Раис Татарстана. Рустам Минниханов отметил важную роль учителей татарского языка и литературы в формировании нации. Он заявил, что педагогов поддерживают и на федеральном, и на республиканском уровнях, и это дает свои результаты.

«Татарскую нацию должны знать во всем мире. Такие форумы нам очень нужны. Увидел выставку — стало спокойно на душе и есть уверенность в светлом будущем нашего народа», — оценил содержание форума Минниханов.

Действительно, именно учителя играют фундаментальную роль в деле сохранения татарского языка – прививая любовь к нему и воспитывая уважение у подрастающего поколения к национальным традициям.

В работе форума «Туган тел» принял участие Раис Татарстана Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Республика проводит серьезную работу, направленную на сохранение и развитие татарского языка и всех языков народов РТ. Этим занимаются Министерство образования и науки, специальная Комиссия при Раисе РТ по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в РТ, Всемирный конгресс татар. В 2023 году появилась Ассоциация учителей татарского языка и литературы, где можно получить поддержку по этим вопросам.

Работа по сохранению и развитию татарского языка не замыкается внутри республики, она ведется во всех регионах России, где заметно представлены татары. И здесь очень важна поддержка учителей со стороны нашего региона – деньгами, пособиями, учебниками. Подобные форумы и постоянное внимание властей Татарстана, оказываемое преподавателям родного языка, служит определенной гарантией сохранения самобытности татарского народа.

Обратный отсчет крупнейшему фиджитал-событию 2024 года дал Президент России Владимир Путин Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

«До встречи в Казани!»: Владимир Путин дал обратный отсчет «Играм будущего»

100-дневную готовность к «Играм будущего» в Казани отметили 14 ноября на московской ВДНХ. Обратный отсчет крупнейшему фиджитал-событию 2024 года дал в своем видеообращении Президент России Владимир Путин.

«Сама идея соединить классические виды спорта и киберспорт отражает образ России, открытой всему новому, нацеленной идти вперед и при этом способной гармонично соединять самобытное наследие и современность. Участники и гости “Игр будущего” смогут убедиться в этом сами, приехав в Казань – в город, в котором развиваются, обогащают друг друга разные традиции и культуры», – обратился к будущим участникам, гостям и зрителям игр глава государства.

«Нам действительно есть чем гордиться в промышленности, науке, культуре, спорте и, конечно, в цифровых технологиях, где Россия активно укрепляет свои позиции. Свидетельство тому – и проведение “Игр будущего”, принципиально нового спортивного турнира, основанного на красоте традиционного спорта и самых передовых инновационных прорывах. Приглашаю всех к участию в этом уникальном мультиспортивном празднике. И до встречи в Казани!» – заключил Путин.

Вице-премьер РФ, глава оргкомитета чемпионата Дмитрий Чернышенко сообщил, что сейчас ведется тщательная подготовка к проведению Игр. Уже проведено более десятка тестовых соревнований. Всего на «Игры будущего» приедут участники из более чем 100 стран, которые сразятся в 21 высокотехнологичной дисциплине.

Дмитрий Чернышенко сообщил, что сейчас ведется тщательная подготовка к проведению игр. Уже проведено более десятка тестовых соревнований Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

Трудно переоценить значение международных соревнований в новом виде спорта. Здесь важно, что зачинателем и организатором «Игр будущего» является именно Россия, которую, таким образом, невозможно исключить из этого события. К сожалению, сегодня россияне подвергаются беспрецедентному давлению со стороны западных спортивных организаций вроде МОК и WADA. Нашу страну фактически отменили на международных соревнованиях, отечественным спортсменам вход туда закрыт. Тот же МОК, например, сейчас рассылает настоятельные рекомендации национальным олимпийским комитетам отказаться от участия в первых летних Всемирных играх дружбы в сентябре 2024 года в Москве и Играх БРИКС.

Подобное отношение со стороны международных организаций полностью дискредитирует саму идею олимпийского движения. Хотя чего уже там дискредитировать – взгляните только на спортивные достижения норвежских «астматиков» и американских транссексуалов. Международный спорт вырождается, но, видимо, Западу темпы этого вырождения кажутся слишком медленными, поэтому потребовалось отменить Россию. Хотя какие могут быть вообще соревнования, например, без российских фигуристов или художественных гимнасток? Уровень таких состязаний без наших спортсменов не выше «первенства водокачки».

Седьмой этап трассы М12 «Восток» открыли 15 ноября в Татарстане Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Будет быстро, но недешево: в Татарстане запустили этап трассы М12

Участок трассы М12 «Восток» открыли 15 ноября в Татарстане. Движение запущено на 7-м этапе от границы с Чувашией до автодороги Ульяновск – Казань. В строй введено 153 км автомагистрали, которые приходятся на нашу республику и Чувашию (из них 72 километра составляет татарстанский отрезок). Да еще с опережением графика на восемь месяцев.

Присутствовавший на открытии этого участка трассы Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин отметил, что дорога М12 – самый масштабный проект в дорожном строительстве республики за последние десятилетия. Запуск движения по седьмому этапу является важным звеном в реализации всего проекта по строительству трассы.

Алексей Песошин отметил, что дорога М12 – самый масштабный проект в дорожном строительстве республики за последние десятилетия Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В перспективе существенно сократится время в пути от Москвы до Казани, что будет способствовать дальнейшему наращиванию экономических связей Татарстана с Московской агломерацией и даст развитие малому и среднему бизнесу.

Автомобильная дорога М12 в Татарстане пройдет через Кайбицкий, Апастовский, Верхнеуслонский, Лаишевский и Пестречинский районы. Ее протяженность в республике составит 142 км. Всю дорогу до Казани планируется открыть 19 декабря этого года. Автомагистраль позволит разгрузить одну из наиболее загруженных автодорог в России – М7 «Волга». Путь от Москвы до Казани по М12 займет всего 6,5 часа вместо нынешних 12. Предполагается, что в 2024 году будет запущено продолжение дороги до Екатеринбурга, а затем и до Тюмени.

Дмитрий Костин сообщил о предполагаемой стоимости проезда по трассе Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Тем времени руководитель проекта седьмого этапа М12 госкомпании «Автодор» Дмитрий Костин сообщил о предполагаемой стоимости проезда по трассе.

«Плата сейчас просчитывается. Знаю, что от Москвы до Арзамаса проезд стоит 2,8 тыс. рублей, а это середина пути [до Казани]. Предполагаю, что до Казани проезд обойдется в 5-6 тыс. рублей», – заявил он. Речь идет о легковых автомобилях, для грузовых проезд обойдется примерно в два раза дороже.

Если ориентироваться на стоимость проезда в 6 тысяч рублей для легковушки, да еще и добавить примерно 2-2,5 тысячи рублей на топливо, то поездка из Казани до Москвы выходит достаточно недешевым удовольствием. Тем более что есть альтернатива в виде бесплатной М7 и авиа- и ж/д-сообщения. Так, например, билет в купе двухэтажного поезда Казань – Москва стоит 2,8 тыс. рублей. Билеты на самолет до Москвы без багажа стоят примерно от 4,5 до 8 тысяч.

Очевидно, что ехать из Казани до Москвы по платной дороге становится выгодно лишь при наличии пассажиров в автомобиле. Так что высокая стоимость проезда может существенно повлиять на загрузку трассы, снижая экономический эффект от новой автомагистрали.

Организаторы международного ралли «Шелковый путь – 2024» презентовали новый маршрут, который стартует в Сибири, пройдет через Монголию и финиширует в КНР Фото: silkwayrally.com

Привет участникам автопробега! Анонсирован новый маршрут ралли «Шелковый путь»

На этой неделе организаторы международного ралли «Шелковый путь – 2024» презентовали новый маршрут, который стартует в Сибири, пройдет через Монголию и финиширует в КНР.

Путешествие спортсменов по землям Евразии растянется на одиннадцать соревновательных дней. Общая дистанция ралли-марафона составит 5,5 тыс. км, 2,5 тыс. из которых – скоростные спецучастки, зоны повышенной трудности.

5 июля 2024 года в Томске состоится торжественная церемония открытия ралли «Шелковый путь», где будет дан старт гонке. Соревнования завершатся 15 июля. Небольшой китайский городок под названием Хоргос примет финишеров ралли, где и наградят победителей.

Международное ралли «Шелковый путь» – одно из самых ярких и масштабных спортивных мероприятий для России. 2024 год – юбилейный для проекта. За 15 лет он стал по-настоящему знаковым событием в мире ралли-рейдов, его с нетерпением ждут как участники, так и болельщики по всему миру. Болельщиков ждет соперничество в категориях внедорожников, мотовездеходов, грузовиков, мотоциклов и квадроциклов.

Международное ралли «Шелковый путь» – одно из самых ярких и масштабных спортивных мероприятий для России Фото: © «Татар-информ»

Безусловно, международное ралли «Шелковый путь» является символом объединения стран, народов и их культур. И, самое главное, в этом ралли нет дискриминации российских участников. Напомним, из-за разного рода препон команда «КАМАЗ-мастер» отказалась участвовать в международном ралли «Дакар». Россиянам поставили условие участия только в нейтральном статусе и без демонстрации флага России и любых других символов, которые ассоциируются с нашей страной. Плюс требовалось подписать бумагу с «осуждением» действия РФ на Украине. Такие условия являются абсолютно неприемлемыми для российских спортсменов.

И здесь мы видим все те же усилия Запада по отмене России на международных спортивных соревнованиях под любыми предлогами. Что само по себе является абсолютно абсурдным даже с точки зрения чистого спорта. Ну что это за соревнования без многолетних победителей ралли «Дакар», команды «КАМАЗ-мастер»? Все то же «первенство водокачки». Сами с собой и соревнуйтесь, а нас ждет «Шелковый путь»!